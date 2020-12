În Liga Campionilor, Şahtior o îngenunchiază iar pe Real! Ce premieră negativă incredibilă pot bifa spaniolii

După ce î n prima etapă, în Spania, echipa din Ucraina învinsese trupa lui Zinedine ZIdane 3-2, marţi seara, u crainenii au furnizat încă o surpriză de proporţii şi s-au impus şi în meciul de pe teren propriu, scor 2-0. Dentinho '57 şi Solomon '82 (foto) au fost marcatorii golurilor în partida arbitrată de o brigadă din Româna, condusă de Ovidiu Haţegan.

În urma acestui rezultat, madrilenii sunt foarte aproape să bifeze o premieră negativă de proporţii şi să nu prindă un loc în optimile competiţiei. De 13 ori câştigătoare a trofeului, Real nu a fost niciodată eliminată din faza grupelor

După meci, Zidane a spus că nu ared e gând să demisioneze şi a pus eşecul pe seama ghinionului. ”Nu am de gând să demisionez. Altfel s-ar fi scris istoria meciului dacă am fi marcat noi primii. Golul lor ne-a dat peste cap. Am mai trecut prin momente dificile, este o perioadă cu rezultate dezamăgtoare, dar trebuie să mergem mai departe. Putem să câştigăm ultimul meci şi voi lupta împreună cu jucătorii mei până în ultima clipă”, a declarat antrenorul francez.