În Liga 2, Petrolul tremură, Hermannstadt visează

Lucrurile păreau simple la finalul sezonului regulat din eşalonul secund. Petrolul (49 puncte), direct în Liga 1, iar „U“ Cluj (42 puncte), cu cele mai mari şanse la locul doi, după ce în meciurile directe cu contracandidatele Hermannstadt (41 puncte) şi Concordia (36 puncte) arătase o valoare net superioară.

Totul a luat însă o întorsătură neaşteptată în primele două etape din play-off. Petrolul a făcut egal cu „U“ Cluj şi a luat bătaie de la Steaua (a ajuns la 50 de puncte), în al doilea lor meci, ardelenii au făcut doar 2-2 cu Slobozia (a adunat 44 puncte), iar fotbaliştii din Sibiu nu au făcut greşeli, câştigând atât cu Chiajna, cât şi cu Slobozia (au acumulat 47 de puncte). Rezultatul? Petrolul îşi vede ameninţată poziţia de lider, iar „U“ Cluj a pierdut locul doi, loc pe care, în funcţie de rezultate, s-ar putea să nu-l mai poată prinde până la final, lucru ce ar însemna baraj cu o echipă din Liga 1, cel mai probabil cu Dinamo.

„Multe nu sunt de spus. Luptăm în continuare, sunt sigur că putem mai mult decât am arătat azi. Jucătorii nu s-au relaxat, am mai spus-o, promovaţi vom fi dacă vom fi în primele două locuri. Urmează un meci greu cu Hermannstadt, care este pe val“, a declarat la finalul meciului cu Steaua, la Look Sport, antrenorul ploieştenilor, Nae Constantin.

„Un meci greu, aşa cum vor fi toate meciurile din play-off. Fiecare va avea istoricul lui. Chiajna e echipă foarte bună din punct de vedere defensiv, cu jucători cu experienţă“, a comentat jocul propriei echipe tehnicianul sibienilor, Marius Măldărăşanu.

Cei doi antrenori, foşti coechipieri, atât la Petrolul şi Rapid, cât şi la FC Braşov, se vor duela miercuri, de la 19.00, la Ploieşti. În noiembrie, anul trecut, Hermannstadt se impunea pe teren propriu cu 1-0. Tot în etapa a 3-a a play-off-ului, „U“ Cluj o va întâlni, joi, de la 19.30, pe Steaua.





Campioană în 2016, acum în Liga 3





Astra Giurgiu devenea campioană a României în 2016. Era o perioadă în care echipa care văzuse lumina zilei la Ploieşti părea că va „trăi“ veşnic. Nu a fost aşa, formaţia de la Dunăre fiind în picaj liber. După ce anul trecut a ajuns în liga secundă, acum a aflat, cu cinci partide înainte de finalul sezonului, că va activa în eşalonul trei. Ca şi Gaz Metan sau Academica în prima ligă, Astra a fost depunctată, cu 20 puncte, şi continuă până la finalul campionatului mai mult din inerţie. Au mai retrogradat matematic şi Dunărea Călăraşi, şi Unirea Brăila.