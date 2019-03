56 de medalii pentru România la Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics, Abu Dhabi 2019

Aceştia s-au întrecut la opt discipline sportive: atletism, bocce, gimnastică artistică, înot, judo, patinaj role, tenis de câmp, tenis de masă şi au câştigat 56 de medalii (17 de aur, 18 de argint, 21 de bronz).





La ediţia precedentă de la Los Angeles, din 2015, sportivii români au câştigat 21 de medalii la şapte discipline sportive.





Rezultatele participării echipei României sunt următoarele:

 Gimnastică artistică – 12 medalii de aur, 7 de argint, 11 de bronz

 Atletism – 2 de aur, 2 de argint, 1 de bronz

 Înot – 1 de aur, 2 de argint, 1 de bronz

 Tenis de câmp – 1 de aur, 2 argint, 1 bronz

 Judo – 1 de aur, 1 de argint, 3 de bronz

 Tenis de masă – 3 de argint, 2 de bronz

 Patinaj role – 1 de argint, 1 de bronz

 Bocce – 1 de bronz





Puteti consulta rezultatele fiecarui sportiv accesând: http://specialolympics.ro/17-18-21-medaliile-bravilor-la-jocurile-mondiale-de-vara-special-olympics-de-la-abu-dhabi-2019/





„Suntem la o competiţie sportivă şi ne bucurăm ca oricare atunci când câştigăm. Suntem însă la Special Olympics şi ne mai bucurăm şi pentru alte lucruri. La Abu Dhabi satisfacţia noastră a venit şi din faptul că am participat la trei sporturi pentru prima dată: patinaj role, judo, tenis de câmp. Este doar începutul şi ştim că deschidem o poartă pentru mulţi sportivi Special Olympics din România. Pentru această şansă le mulţumim antrenorilor care au avut puterea să înceapă. Le multumim, în egală măsură, antrenorilor care lucrează cu sportivii Special Olympics de mai multi ani. Şi lor şi sportivilor pe care i-au antrenat şi care s-au întrecut la Abu Dhabi de la egal la egal cu sportivi din ţări cu tradiţie în aceste sporturi”, a declarat Cristian Ispas, Director Naţional Special Olympics România.





”Sunt foarte fericit că am câştigat atâtea medalii, că am luat aur şi la sol deoarece la editiţia de la Atena (2011), m-am dezechilibrat şi am ratat aurul. Aparatul meu preferat este bara şi am luat medalie de aur, ca şi la individual compus. A fost greu, dar m-am antrenat mult şi am reuşit să fac bine exerciţiile”, a declarat Ionuţ Păunescu, cel mai medaliat sportiv Special Olympics la ediţia 2019 a Jocurilor Mondiale de la Abu Dhabi. El a câştigat cinci medalii de aur şi două de argint.





Antrenorii VOLUNTARI ai delegaţiei noastre sunt:





 Prof. Univ. Dr. Gabriel Popescu, Bucureşti, gimnastică artistică

 Asistent Univ. Doctorand Alin Săftel, Bucureşti şi Adrian Oros, Baia Mare, atletism

 Radu Gabriel Toma, Târgovişte, bocce

 Andrei Lucian Anuţoiu, Bucureşti, înot

 Alexandru Dan Florin Mînea, Bucureşti, judo

 Andreea Cristina Pascu, Bucureşti, patinaj role

 Ion Octavian Mustăreaţă, Bucureşti, tenis de câmp

 Dorel Tătaru, Bacău, tenis de masă





Fundaţia Special Olympics din România

Sos. Alexandriei, nr. 96, Bragadiru Jud. Ilfov, 021.318.59.66

facebook/specialolympicsromania, www.specialolympics.ro, Instagram: specialolympicsromania





Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics, organizate după modelul Jocurilor Olimpice la fiecare patru ani, au reprezentat cel mai mare eveniment sportiv şi umanitar din lume în 2019. La această ediţie organizată la Abu Dhabi au fost înscrişi 7.500 de sportivi din peste 190 de ţări care au concurat la 24 de discipline sportive.





În paralel cu Jocurile Mondiale, în perioada 14 – 18 martie 2019, Special Olympics România a participat cu o echipă de două persoane la Summitul Global al Tinerilor: Ioana Flavia Cazan - Sportiv Lider Special Olympics şi Lavinia Mihaela Drăgan, partener fără dizabilităţi (ambele din Braşov). Acestea, împreună cu mentorul Anda Mândru (din partea Special Olympics România) au luat parte la workshopuri şi sesiuni de discuţii despre o societate incluzivă.





Partenerul tehnic al Special Olympics România, cel care a asigurat echipamentul pentru competiţii şi o parte din echipamentul de defilare, este compania Hervis Sports & Fashion. Deplasarea delegaţiei de 53 de persoane către Abu Dhabi a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Comitetul Naţional Paralimpic şi de către Nadia Comăneci, Ambasador Global al Special Olympics Internaţional.





Companiile şi autorităţile locale care au susţinut participarea sportivilor Special Olympics România la Abu Dhabi sunt următoarele: Primăria Capitalei, Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Târgovişte, Consiliul Judeţean Bacău şi companiile SC Textel Industry SRL, Motivation, Liafarm, Verder, Electrospeed, DDF Speedy Bus, Eurolines/Flexibus, Asociaţia Curtea Secuilor, Centrul pentru Management Agricol, Lion’s Club Bacău.





Florile oferite sportivilor întoarcerea de la Jocurile Mondiale au fost oferite de Florăria Iris, căreia îi mulţumim.





Despre Special Olympics România

Special Olympics este o mişcare globală care valorifică potenţialul uman prin puterea transformatoare a sportului. Special Olympics ajută persoanele cu dizabilităţi intelectuale să fie acceptate şi implicate ca membri activi ai comunităţilor din care fac parte, pentru a crea o societate respectată şi incluzivă pentru noi toţi. Folosind sportul drept catalizator, împreună cu programele colaterale de sănătate şi educaţie, Special Olympics luptă împotriva pasivităţii, nedreptăţii şi intoleranţei. În România din 2003, Special Olympics a ajutat, până în prezent, peste 27.000 de copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi intelectuale să fie cetăţeni activi ai comunităţii.





Informaţii despre Special Olympics România sunt disponibile pe website-ul oficial (www.specialolympics.ro) sau pe pagina oficială de facebook.com/SpecialOlympicsRomania.





Pentru detalii despre participarea sportivilor români puteţi contacta: Fundaţia Special Olympics România, Oana Grecea, Coordonator comunicare, o.grecea@specialolympics.ro .





Telefon: 0722.544.601, 021.318.59.66.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: