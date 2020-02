2.444 de zile între primul şi al 20-lea trofeu al Simonei Halep. Bornele atinse de româncă la Dubai

Iată tot ce trebuie să ştii despre titlul cu numărul 20 al Simonei Halep:

1. La Dubai, românca a adunat puţin peste şapte ore de joc de-a lungul a patru meciuri în drumul spre trofeu, cele 470 de puncte WTA şi cecul în valoare de 696.860 de dolari.

2. Pentru a opta oară în carieră, Halep a câştigat un titlu după ce a jucat set decisiv. Simona a jucat 37 de finale, dintre care a câştigat 20: 12 în minimum de seturi, cea mai categorică fiind un 6-0, 6-0 administrat Sevastovei, la Bucureşti, plus alte opt în trei seturi.

3. Aceasta este a patra revenire a Simonei Halep de la 0-1 la seturi într-o finală în circuitul profesionist, după Sofia 2013 (unde Halep desăvârşea un prim sezon stelar, jucând turneul mic al campioanelor), Indian Wells 2015 (unde se parafa, practic, începutul colaborării full-time cu Darren Cahill) şi Roland Garros 2018 (care îi aducea Simonei primul titlu de Mare Şlem al carierei).

4. Simonei i-a priit faptul că, după un an – de la Doha 2019, a început din nou un turneu ca principală favorită. Halep a ajuns la nouă trofee câştigate în carieră din postura de cap de serie numărul unu, având câte trei victorii ca favorită 3 şi 7, două turnee câştigate atunci când a fost cap de serie 5, tot două succese în turnee în care nu a prins lista capilor de serie şi un success ca favorită 6.

5. Pentru prima oară în carieră, „Simo“ a ajuns să joace tie-break în setul decisiv al unei finale. Per total, parcursul Simonei Halep de la Dubai a stat sub semnul luptei. Surclasată de Ons Jabeur în setul inaugural jucat în Emirate, Halep punea pe tabelă un break la zero când adversara sa a servit pentru victorie la 6-5 în decisiv, salvând apoi o minge de meci înainte de a se impune în tie-break cu 9-7. În finală, Simona şi-a găsit din nou cu dificultate ritmul, manşa inaugurală fiind presărată cu erori. Nivelul de joc a crescut însă constant, spectatorii delectându-se în cele din urmă cu una dintre cele mai bune finale feminine de până acum ale sezonului. Contra Rybakinei, care nu s-a temut niciun moment să se ia la trântă în raliu cu a doua jucătoare a lumii, Halep a revenit de la 1-3 în setul trei, însă nu a putut închide meciul după al doilea break reuşit, la 6-5.

6. Per total, în trei dintre cele patru meciuri jucate la Dubai, în optimi, sferturi şi finală, Halep a parcurs aceleaşi etape, găsind soluţii după pierderea primului set, pentru a trece linia de finiş învingătoare.

7. Halep a devenit doar a şaptea jucătoare activă cu minim 20 de trofee câştigate în circuitul profesionist, după Serena Williams (73 trofee), Venus Williams (49), Kim Clijsters (41), Maria Şarapova (36), Petra Kvitova (26) şi Victoria Azarenka (20).

8. Dubai Tennis Championships este al cincilea turneu la care Simona Halep obţine mai mult de un trofeu, după Bucureşti, Madrid, Montreal şi Shenzhen (câte două trofee).

9. Acesta este al 11-lea titlu câştigat de Simona Halep pe hard. Românca mai are şapte trofee câştigate pe zgură şi două pe iarbă.

10. Iată cum se împart, georgrafic, trofeele câştigate de Simona Halep: 11 în Europa, 5 în Asia şi 4 în America de Nord.

11. Cel mai prolific sezon al Simonei Halep a fost 2013-lea, care i-a adus şase trofee.

12. 2.444 de zile au trecut de când Simona Halep a obţinut primul său trofeu WTA, pe 15 iunie 2013, şi până când a ajuns să câştige titlul cu numărul 20 al carierei

Cele 20 de finale ale Simonei Halep:

1. Nürnberg 2013, Germania: 6-3. 6-3 în finală cu Andrea Petkovici (Germania)

2. 's-Hertogenbosch 2013, Olanda: 6-4, 6-2 cu Kirsten Flipkens (Belgia)

3. Budapesta 2013, Ungaria: 6-3, 6-7(7), 6-1 cu Yvonne Meusburger (Austria)

4. New Haven 2013, SUA: 6-2, 6-2 cu Petra Kvitova (Cehia)

5. Moscova 2013, Rusia: 7-6(1), 6-2 cu Samantha Stosur (Australia)

6. Sofia 2013, Bulgaria: 2-6, 6-2. 6-2 cu Samantha Stosur (Australia)

7. Doha 2014, Qatar: 6-2, 6-3 cu Angelique Kerber (Germania)

8. Bucureşti 2014, România: 6-1, 6-3 cu Roberta Vinci (Italia)

9. Shenzhen 2015, China: 6-2, 6-2 cu Timea Bacsinszky (Elveţia)

10. Dubai 2015, Emiratele Arabe Unite: 6-4. 7-6(4) cu Karolina Pliskova (Cehia)

11. Indian Wells 2015, SUA: 2-6, 7-5, 6-4 cu Jelena Jankovici (Serbia)

12. Madrid 2016, Spania: 6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova (Slovacia)

13. Bucureşti 2016, România: 6-0, 6-0 cu Anastasija Sevastova (Letonia)

14. Montréal 2016, Canada: 7-6(2), 6-3 cu Madison Keys (SUA)

15. Madrid 2017, Spania: 7-5. 6-7(5), 6-2 cu Kristina Mladenovici (Franţa)

16. Shenzhen 2018, China: 6-1, 2-6, 6-0 cu Katerina Siniakova (Cehia)

17. Roland Garros 2018, Franţa: 3-6, 6-4, 6-1 cu Sloane Stephens (SUA)

18. Montréal 2018, Canada: 7-6(6), 3-6, 6-4 cu Sloane Stephens (SUA)

19. Wimbledon 2019, Anglia: 6-2, 6-2 cu Serena Williams (SUA)

20. Dubai 2020, Emiratele Arabe Unite: 3-6, 6-3, 7-6(5) cu Elena Rybakina (Kazahstan)