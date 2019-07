18 jucători internaţionali de golf participă la turneul de la Teleac, Alba

Una dintre acestea, care va reuni la start 72 de jucători, dintre care 18 profesionişti, e Theodora PRO AM, ediţia 1. Turneul se va desfăşura la Theodora Golf Club, din Teleac, Alba, în perioada 17-20 iulie 2019 şi va duce la un nou nivel experienţa de golf în România.





Printre participanţi se vor număra jucători ca Antonio Saragnese, Alex MacGregor, Morgan Oloffson, Zeke Martinez, Ben Talbot, Philips Craig, Ullas Karatas, Alex Vladuti, Ian Campbell, Vladi Marinov, Bulent Karatas, Yamac Hakan, Richard Sarkozi, Jack Hayward, Danilo Kraljevil, Ozcan Gencer şi Mihailo Dimitrijevic, iar turneul va fi arbitrat de celebrul Gilks Nic.





Fond total de premiere pentru profesionişti: 15.000 de euro





Theodora PRO AM, ediţia 1, e sponsorizată sub egida #sustinemsportulromanesc de Superbet, lider pe piaţa pariurilor sportive din România, şi are un fond total de premii pentru jucătorii profesionişti de 15.000 de euro.





„Superbet doreşte să iasă din zona de confort a sponsorizării sporturilor de masă, foarte populare şi profitabile ca expunere, şi să meargă spre alte ramuri mai puţin mediatizate în România. Astfel, sub egida #sustinemsportulromanesc am ajuns în 2019 alături de multe astfel de discipline şi golful e una dintre ele. Sunt convins că mixul dintre profesionişti şi amatorii pasionaţi vor crea un eveniment unic ca eleganţă şi mă bucur că ne numărăm printre partenerii primei ediţii a Theodora PRO AM“, a declarat Vlad Ardeleanu, directorul general Superbet. Cât despre locaţia evenimentului, Theodora Golf Club e cel mai mare resort de golf din România, inaugurat în octombrie 2017 în inima Transilvaniei. La designul său şi-au adus aportul specialişti care au creat 18 parcursuri unice, finalizate cu cel mai lung traseu din Europa - par 6 – 735 m.





