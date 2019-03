Zeci de medici de la Institutul de Oncologie protestează pentru pacienţi: Situaţie unică în ultimii 35 de ani

„Există un aparat neacreditat de CNCAN. Nu pot să-şi facă tratamentul pentru că nu există acreditarea pentru acest aparat şi astăzi, într-adevăr, nu pot.





Am fost informată că nu există experţi angajaţi ai IOB care să aibă acreditarea CNCAN. Este nevoie de un anumit număr minim de experţi ca să poată utiliza aparatele din cadrul institutului. Am înţeles că aceşti experţi au plecat sau au avut suspendat contractul de muncă cu acordul şefului de secţie, spunând că nu are nevoie. Sunt mai multe substraturi”, a explicat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, pentru Digi24.