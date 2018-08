Totul a început când Ana, mama unei fetiţe cu fibroză chistică şi voluntar la asociaţia “Vreau să respir”, şi-a dorit să cumpere aparatul Simeox pentru a-i ajuta pe copiii cu aceasta afecţiune să respire mai uşor. Ana i-a trimis un mesaj pe Facebook lui Flick rugându-l să îi facă o poezie pentru susţinerea campaniei, ceea ce s-a si întâmplat.

Cei de la Ferratum au văzut postarea lui Flick şi s-au oferit să dubleze suma strânsă din donaţii pentru ca acest aparat să poată fi achiziţionat.

Până la finalul campaniei s-au strans 6.825 lei din cei 25.000 necesari. Ferratum nu doar că a dublat această sumă, ba mai mult, a completat toată diferenţa (18.175 lei) şi astfel visul Anei a devenit realitate: Aparatul va fi donat unui spital din Bucureşti unde copiii aflaţi în situaţia Ilincăi să fie trataţi şi să poată respira mai uşor.

“În decursul anilor, ne-am implicat în câteva campanii caritabile, am fost sponsori oficiali Climb Again timp de 1 an, am susţinut campania Micul Luptător şi acum ne-a impresionat foarte mult mesajul Anei, asa că am decis să ajutăm aşa cum putem. Ne bucurăm enorm că Flick a fost parte din aceasta poveste şi că împreună am reuşit să achiziţionăm aparatul Simeox pentru ca cei ce se luptă cu aceasta afecţiune să aibă parte de un tratament ce le va face viaţa un pic mai uşoară.”, spun reprezentanţii Ferratum Money.

Deşi pe piaţa din România încă se luptă cu percepţia preconcepută în acest tip de instituţii şi sunt mulţi ce se plâng de dobanzile uriaşe, Ferratum comentează chiar pe pagina de Facebook în cadrul postării lui Flick:

“Suntem o instituţie financiară non-bancara şi acordăm credite online oamenilor ce vor să apeleze la aceste servicii de creditare rapide şi fără să fie nevoiţi să meargă la banca. La noi pe site, www.ferratum.ro, poţi găsi toate informaţiile necesare, toate costurile sunt 100% transparente iar înainte să ţi se acorde un imprumut trebuie să semnezi un contract în care eşti de acord cu costurile noastre şi condiţiile de creditare. Iar ca un exemplu foarte simplu: chiar şi când mergi la cumpărături de îmbrăcăminte ai de ales între produse de 200 lei sau de 2000 Euro, depinde doar de tine ce anume consideri că ţi se potriveşte.”

Ferratum Money şi-a început activitatea în România în 2014 şi este un IFN ce promovează creditarea responsabilă, 100% online, pentru nevoi urgente.