Voluntar pentru serul Pfizer-BioNTech: „E ca o mahmureală“. Ce vulnerabilităţi are vaccinul

Serul se află în faza a treia de studiu clinic care a încorporat peste 40.000 de voluntari şi a fost administrat în două doze, la interval de trei săptămâni. Unul dintre voluntari este Glenn Deshields. El a descris în felul următor experienţa: „După prima doză m-am simţit ca şi cum aş fi avut o mahmureală gravă, am avut o durere de cap. M-a durut braţul vreo două-trei zile. După a doua doză m-am simţit ca după o mahmureală uşoară”, a spus acesta citat de Observatornews.ro.

Cercetătorii care au dezvoltat serul sunt doi germani de origine turcă , soţ şi soţie - Ugur Sahin şi Ozlem Tureci – cunocuţi pentru cercetările în domeniul imunoterapiilor personalizate în tratameentul cancerului.





Metoda de obţinere a serului este una în premieră – pe baza aşa-numitului ARN mesager – informaţie genetică utilă pentru a declanşa în corp mecanismul de apărare împotriva noului coronavirus prin stimularea sistemului imunitar să producă un antigen specific.

Una dintre problemele pe care le are vaccinul este că el trebuie stocat la temperatură foarte joasă, de minus 75 de grade Celsius, ceea ce determină condiţii speciale de transport şi depozitare, plus că are un termen de valabilitate redus.

Preşedintele Comisiei Europene a anunţat că se lucrează la pregătirea campaniilor de vaccinare naţionale şi a îndemnat la prudenţă.