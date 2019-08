VIDEO O tonă de alimente pentru oamenii nevoiaşi din Cluj, colectată la finele ediţiei din 2019 a lui Electric Castle

Nu toată lumea a auzit despre băncile de alimente din România. Din păcate! Reţeaua băncilor de alimente din România a început cu Asociaţia Banca pentru Colectarea şi Distribuţia Alimentelor, ca un ONG din Bucureşti ce a luat fiinţă în iulie 2016. De mai bine de trei ani, îi are pe cei de la Lidl România în postura de partener fondator.

Misiunea acestui ONG, care se va dovedi extrem de necesar societăţii pe măsură ce mulţi dintre noi îi vom descoperi utilitatea, constă în colectarea produselor alimentare şi de igienă personală aflate încă în termen de valabilitate sau în stare bună de folosire. Odată recuperate aceste produse excendentare de la firme, agenţi economici şi producători agro-alimentari, Banca trece la distribuirea lor gratuită către diverse persoane aflate în dificultate, cu sprijinul unor parteneri aleşi cu atenţie.

Până azi, Banca de Alimente funcţionează în Bucureşti, Cluj şi Roman şi a colectat de la peste 20 de firme partenere peste 260 de tone de produse (majoritatea, la Bucureşti), cu o valoare de piaţă ce depăşeşte pragul a trei milioane de lei. În cele trei zone în care-şi desfăşoară deja activitatea, Banca de Alimente colaborează cu aproximativ 70 de ONG-uri, iar produsele colectate ajung la peste 18.000 de români. Cei mai mulţi dintre ei trăiesc în cămine pentru bătrâni, centre de zi şi rezidenţiale pentru minori, dar şi pentru persoane cu dizabilităţi, centre pentru victime ale traficului de persoane şi violenţei domestice. Nu sunt ocolite nici cantinele sociale.

Banca de Alimente Cluj a colaborat excelent şi în 2019 cu organizatorii şi ceilalţi parteneri ai festivalului Electric Castle, desfăşurat între 17 şi 21 iulie în acest an, în comuna clujeană Bonţida. Cei peste 200.000 de vizitatori ce au trecut şi în acest an pragul festivalului, au petrecut din plin şi au consumat cantităţi mari de alimente. La finalul evenimentului, Banca de Alimente Cluj a colectat din festival circa o tonă de produse alimentare, rămase însă nevândute, cu termenul valabil de garanţie şi, ca atare, bune de consum. Din această cantitate, peste 300 de kilograme au provenit din punctele de vânzare organizate în festival sub sigla Lidl. Anul acesta, cei de la Lidl au oferit carne şi produse din carne, dar şi lactate, legume şi fructe.

„Anual, primim după încheierea Electric Castle între 500 de kilograme şi o tonă de produse alimentare, ceea ce reprezintă foarte mult pentru noi, pe plan local”, a declarat Camelia Gui, fondator al Băncii de Alimente Cluj. Aceste produse sunt ulterior împărţite către diverse asociaţii locale ce le transformă în hrană pentru semenii noştri aflaţi în nevoie.

Daniel Someşanu, un clujean trecut de prima tinereţe, este de şase ani preşedintele Asociaţiei „Masa Săracilor”. Săptămână de săptămână, sâmbăta, împreună cu câţiva voluntari, dar şi alături de prieteni buni, găteşte pentru circa 400 de persoane. 70 dintre aceştia sunt copii, după cum ne precizează chiar el. Echipa de bază a celor de la „Masa Săracilor” include zece persoane, la care se adaugă 15 voluntari. Fiecare dintre cele 400 de persoane aflate pe lista de ajutor a asociaţiei primeşte în prezent o caserolă cu o porţie consistentă de mâncare gătită, câte o pâine de 300 de grame, dar şi fructe sau prăjituri, după caz, la desert. Cei mai mulţi dintre beneficiari se află în Cluj, fie în diverse cămine administrate de Primărie, fie sub protecţia bisericilor. „Avem situaţii în care împărţim efectiv mâncarea în curtea unor biserici clujene sau chiar în interiorul lor, dacă vremea nu ţine cu noi”, ne povesteşte Daniel Someşanu. Dar, la nevoie, se deplasează şi la 40 de kilometri de oraş, cum e cazul atunci când trebuie să ajungă la prietenii săi din comuna Pălatca. Asociaţia nu dispune încă de o dubă de transport, aşa că e mai dificil în unele cazuri să duci produsele, fie şi pe raza municipiului Cluj, dar speră să schimbe situaţia chiar din această toamnă.

Spune, din capul locului, că are o relaţie aparte cu Banca de Alimente Cluj şi că fără acest ajutor nu ar fi putut, la rândul său, să fie la fel de eficace. Cu voce tare, face un calcul matematic şi ne anunţă zâmbind că cel puţin o treime din valoarea mâncării este asigurată de ajutoarele primite de la Banca de Alimente Cluj. El a menţionat şi colaborarea constantă cu un număr constant de voluntari, cum este cazul a doi tineri din Fundaţia <Poteci uitate> care au ales să ducă ajutoare şi în satele izolate din munţi, acolo unde ajungi foarte greu doar purtându-te pe tine însuţi şi nimic mai mult. Asta, în timp ce alţii vin şi gătesc sau sortează marfa primită, fie că sunt haine, fie că sunt alimente.

„Totuşi, fără donaţii, fără sponsori, nu putem face mare lucru, chiar dacă noi dorim foarte mult să ajutăm”, ne încredinţează Şomeşanu gândurile sale. Cât priveşte recompensa voluntarilor, ea se rezumă doar la o porţie caldă de mâncare! Ah, şi mai e ceva! Vara se înregistrează un deficit de voluntari, fiindcă vacanţa şi dorinţa oamenilor de a se întoarce acasă sau de a se relaxa diminuează din dorinţa de a-ţi ajuta semenii. Cu toate astea, „Masa Săracilor” a rămas punctuală la întâlnirea cu cei nevoiaşi!

„Lumea voluntarilor e total diferită de ceea ce ştim fiecare. Cine nu a experimentat aşa ceva, nu are cum să înţeleagă. E o lume în care tu, individul X, nu mai eşti pe primul plan. Nici tu, nici nevoile tale, ci doar cel de lângă tine. Pe care, de cele mai multe ori, nici nu îl cunoşti!”, sună crezul lui Daniel Someşanu. Unde l-a descoperit? În curtea unui preot ortodox din Satu Mare, Tiberiu Vălean, care într-o bună zi, după ce l-a învăţat tot ce ştie azi despre întrajutorare, l-a îndemnat să meargă acasă, în Cluj, şi să pună în practică ceea ce văzuse şi învăţase deja.

Îl întrebăm din scurt cât lucrează pentru el şi familia sa şi cât pentru asociaţie. „Opt ore la program, fiind inginer de sistem, şi alte patru după, la <Masa Săracilor>”, soseşte răspunsul. Apoi, oftează şi ne face o mărturisire: de la 1 iulie a renunţat la serviciu, alegând exclusiv administrarea acestui proiect drag inimii sale, pe care doreşte să-l dezvolte la alţi parametri din toamnă. Spre exemplu, vrea să rezolve cât mai repede situaţia bucătăriei în care voluntarii primesc marfa şi gătesc în prezent. Casa cu curte mică, aflată undeva la periferia Clujului, e a unui bun amic, care pentru o chirie modestă, le-a pus-o la dispoziţie. Dar Someşanu are deja în minte planurile viitorului „cartier general” al asociaţiei.

„Din septembrie voi fi iar tată. A contribuit şi acest lucru la luarea deciziei de a-mi abandona serviciul. De acum trebuie să-mi ajut soţia mai mult ca înainte, care s-a descurcat admirabil, în lipsa mea, cu copiii noştri”, adaugă el. În fapt, cei cinci copii de azi ai familiei Someşanu, cu vârste cuprinse între 2 şi 16 ani, vor deveni din toamnă şase, cinci băieţi şi o fată. Iar cei doi băieţi mari s-au molipsit deja de la tatăl lor! Şi ori de câte ori au ocazia vin să-şi ajute părintele.

„Masa săptămânală ne costă circa 1.200 de lei. Cu ajutorul Băncii de Alimente Cluj facem o economie de 400 de lei. Această sumă ne va permite în curând să luăm în calcul varianta de a găti pentru cei mai sărmani de mai multe ori pe săptămână, nu doar sâmbăta”, ne-a mai spus acelaşi Daniel Someşanu. Care mai speră ca proiectul lui să capete amploare chiar din toamnă!

Şi tot din această toamnă colaborarea dintre Lidl România şi Reţeaua Băncilor de Alimente ar putea trece la un nou capitol. Cristina Hanganu, Director de Comunicare şi CSR Lidl România spune că sunt şanse reale ca alte două Bănci de Alimente să apară în alte regiuni importante ale ţării, ceea ce va permite cel mai probabil înfiinţarea unei Federaţii a Băncilor de Alimente din România şi implicarea lor şi mai activă într-un sector în care mai avem foarte multe de învăţat. Pe de altă parte, e de aşteptat ca şi relaţia dintre Banca de Alimente Cluj şi Electric Castle să devină atât de sudată, încât participanţii la următoarele ediţii să ştie aproape pe de rost dubla, dacă nu chiar tripla, menire a festivalului: o experienţă altfel şi distracţie, dar oferite la pachet împreună cu educaţia pentru mediu, respectul pentru resurse şi voinţa de a ajuta persoanele defavorizate.

(material realizat cu sprijinul Lidl România)

