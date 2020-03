Vela răspunde criticilor Ordonanţei Militare 3: Văd tot felul de atotştiutori. Noi avem treabă la minister

Intervalul orar 11-13 rezervat persoanelor +65 a fost criticat de unii analişti în spaţiul public care au indicat un alt orar. Vela spune că s-a consultat cu specialiştii şi acesta este cel mai bun interval pentru bătrâni.

”Am văzut că tot felul de specialişti si atotştiutori, spun că e o greşeală că am stabilit intervalul orar la prânz şi că trebuia, citez din părerile profesioniste, că trebuia să circule bătrânii la cumpăraturi între 7 şi 9 pentru că sunt magazinele curate şi igienizate. Vă spun un lucru, noi când luăm o decizie ne consultăm cu specialiştii şi am stabilit acest interval orar pentru a proteja bătranii şi pe ceilalţi cetăţeni care exact în intervalul 7-9 sunt în trafic în Bucureşti, merg la serviciu, îşi cumpără unele produse. Aşadar, fac apel la întelegere, analiza şi consultare profesionistă cu cei care se pricep. Noi avem treabă aici la minister, nu sa dăm replici specialiştilor de la TV. E perioada în care o grupă de vârstă are cea mai mare capacitate de a se deplasa fără a interacţiona cu alti cetăţeni”, a zis Vela la Digi 24.