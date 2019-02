Medicul Vasi Rădulescu, despre italianul cu opt clase care opera în România: „Arată carenţele unui sistem ce poate fi păcălit de orice şmecheraş”

Medicul Vasi Rădulescu a scris într-o postare pe Facebook că situaţia este desprinsă din filmul „Catch me if you can”.

„Ea ne arată carenţele unui sistem care poate fi păcălit de orice şmecheraş”, a scris cunoscutul medic pe reţeaua de socializare.

El susţine că speră totuşi ca întâmplarea să fie una de tip „cornerzone, cum ar spune britanicii, şi asta zguduie oficialii”.

„Avem încă o mulţime de şarlatani care practică terapii aiuritoare, fără fundament ştiinţific. Avem medici care au părăsit medicina adevărată şi se folosesc de computere, spiriduşi, ceiuleţe, lasere ruseşti, îngeri, terapii quantum şi alte abranbureli pentru a trata cancerele, diabetul, bolile grele. Nimeni nu ridică un deget aici. Sigur că povestea italianului e o extremă, dar avem nevoie de curăţenie generală în sistemul ăsta medical, care acum e un ghiveci sinistru”, a conchis medicul.

