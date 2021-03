Valul 3 al pandemiei vine cu noi restricţii. „Secţiile ATI sunt pline. Va fi brutal“

„Nu trebuie sa ne relaxăm. Trebuie să purtăm mască în spaţiul public de fiecare dată. A început să crească iar numărul persoanelor testate pozitiv şi depinde doar de noi să menţinem situaţia sub control. Dacă nu respectăm regulile, veţi vedea că lucrurile se vor înrăutăţi”, a atras atenţia ieri premierul Cîţu.

Guvernul ia în calcul să prelungească cu o oră restricţiile de circulaţie pe timpul nopţii în toată România, devansând cu o oră, de la 23.00 la 22.00, interdicţia de ieşire din casă, au declarat surse guvernamentale.

O altă măsură luată în calcul este interdicţia pentru unităţile de cazare din staţiuni şi alte zone turistice să ocupe mai mult de jumătate din camere. Potrivit surselor citate, măsurile urmează să intre în vigoare odată cu prelungirea stării de alertă, pe 14 martie.

Scopul prelungirii cu o oră a carantinei de noapte, au explicat sursele citate, este reducerea interacţiunilor pe fondul creşterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Sursele citate au mai explicat că magazinele se vor închide tot la ora 21.00 ca acum, dar au precizat că mall-urile vor rămâne deschise.

Medic: „În valurile precedente am intrat cu secţiile ATI aproape goale. Acum sunt pline”

Medicii susţin că aceste măsuri suplimentare de restricţionare sunt necesare, deoarece situaţia noilor infectări este una foarte gravă.

„La prima vedere pare că stăm bine la numărul de noi infectări, dar treaba nu este chiar aşa. Conform infecţioniştilor, la noi în ţară se descoperă numai o singură nouă infectare din cinci care au loc de fapt. Aşa că azi (luni - n.r.) nu am avut 2.280 de cazuri noi de COVID-19, ci peste 11.000 de infectări, şi acest lucru este foarte grav. În plus, acum, la început de val trei al pandemiei, avem secţiile ATI pline până la refuz. Vă reamintesc că, în precedentele valuri, am intrat cu secţiile de terapie intensivă aproape goale. Apoi Direcţiile de Sănătate Publică nu îşi mai fac de mult datoria de a descoperi şi pune în carantină persoanele care au intrat în contact cu cei infectaţi, aşa că numai cei cu conştiinţă stau la izolare. Sunt numai trei motive pentru care astfel de restricţii suplimentare par extrem de necesare. Măcar până la momentul în care vaccinarea va lua avans şi va acoperi un procent suficient de mare al populaţie, nivel care va fi atins, cel mai probabil, în toamnă”, a explicat psihiatrul Gabriel Diaconu.

Dr. Beatrice Mahler: Va fi mai rău decât în valul 2

Managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, crede că valul 3 al pandemiei, care deja a început, va fi mai rău decât cel al cărui vârf a fost în noiembrie 2020. „Va fi mai rău, evoluţia este extrem de brutală, numărul de cazuri este mare, lumea a obosit, într-adevăr, parcă nu înţelege că e din nou ceva extrem de grav şi serios ce vedem în spital. Şi astăzi, pe stradă, oamenii în parte nu purtau mască sau purtau incorect. Oamenii mănâncă pe stradă, oamenii fumează pe stradă. Aceste obiceiuri ar trebui să le evităm pe stradă, pentru că îi putem infecta pe cei din jurul nostru. Trebuie să ne reorganizăm viaţa şi modul în care ne comportăm, pentru că avem de depăşit câteva săptămâni bune, în care nu va fi uşor deloc şi în care comportamentul nostru poate să însemne vieţi pierdute”, a avertizat dr. Beatrice Mahler.

Sindromul inflamator acut pune medicii în dificultate

Managerul spitalului spunea că la „Marius Nasta” nu mai sunt locuri libere, nici pe Secţia COVID, nici la ATI. În plus, medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie se confruntă cu dificultăţi suplimentare: mulţi pacienţi dezvoltă în prezent insuficienţă hepatică, pe lângă insuficienţa respiratorie pe care doctorii o observau în cazurile grave din valul al doilea.

„Ca să traduc: înseamnă o reacţie a ficatului extrem de importantă, ca urmare a inflamaţiei severe din organism. Sigur, era prezentă şi anul trecut, dar la un procent mai mic de pacienţi. Acum, peste 60% au această formă de manifestare. Pentru noi, pneumologii, este o provocare. Pentru că pe lângă insuficienţa respiratorie, asocierea unei insuficienţe hepatice pune reale probleme”, a declarat dr. Beatrice Mahler.

Efectul secundar al pandemiei: bolnavii cronic sunt sacrificaţi

Numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 se va dubla în următoarele două săptămâni, iar dacă acest lucru se va adeveri, nu doar pacienţii COVID vor avea de suferit, ci şi bolnavii cronic, spune managerul Institutului „Marius Nasta”.

„Dificultatea va fi pentru pacienţii cu boli cronice, din nou. Ei vor fi cei sacrificaţi”, a mai spus dr. Beatrice Mahler.

Creşterea capacităţii de secvenţiere ar trebui să fie prioritară

Dublarea preconizată a numărului de cazuri în următoarele două săptămâni se vca produce pe fondul răpândirii tulpinii britanice a SARS-CoV-2, cu o contagiozitate ridicată. Geneticianul Marius Iliescu de la Universitatea din Cambridge se raportează la evoluţia epidemiologică din Marea Britanie a tulpinii B.1.1.7. România nu are nici pe departe capacitatea de secvenţiere a Regatului Unit, unde au loc jumătate din secvenţierile genomice ale SARS-CoV-2 din întreaga lume. „Tulpina britanică ne îngrijoarează, ea este cea dominantă şi a generat în Marea Britanie şi toate ţările din jur mulţi morţi. Dacă ne uităm pe cifre, în România avemfoarte mulţi oameni vulnerabili nevaccinaţi. Cred că s-au vaccinat mai mult de 1 milion de oameni în total. Nu am cifre exacte, dar peste 65 de ani avem peste 3 milioane de oameni, nemaipunând la socoteală cei cu comorbidităţi. Deci această tulpină britanică vac rea dezastru pentru cei care sunt vulnerabili, deoarece infecţiozitatea este mult mai mare. Ar putea să se dubleze numărul de cazuri, cred, în următoarele două săptămâni, dacă nu mai repede. Asta în cazul în care noi testăm cât trebuie ca să vedem această dublare a cazurilor. De aceea ar fi foarte important să mărim capacitatea noastră de secvenţiere genomică şi de supraveghere genomică, este ceva care poate fi făcut. Marea Britanie secvenţiază cam jumătate din totalul secvenţierilor din lume, cam 120.000 se secvenţieri am făcut pentru acest virus”, a declarat genetricianul Marius Iliescu.

Etapa a III-a de vaccinare, accelerată

Premierul Florin Cîţu a declarat, luni, că a cerut atât preşedintelui Comitetului Naţional pentru Coordonarea Activităţilor de Vaccinare, dr. Valeriu Gheorghiţă, cât şi ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, să facă demersuri pentru ca etapa a III-a de vaccinare anti-COVID să înceapă mai repede. Aceasta în condiţiile în care, în această lună, România va primi 2,6 milioane de doze de vaccin, o cantitate mai mare faţă de cea anticipată iniţial. „Am cerut ca în zonele precum Timişoara, Iaşi sau în cele care sunt carantinate, sau în zone unde avem cazuri şi sunt locuri libere, să se permită, măcar în aceste zone, şi (vaccinarea – n.red.) altor persoane”, a explicat Florin Cîţu.