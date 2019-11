Vaccinul antigripal, tranzacţionat pe sub mână ca în epoca ceauşistă

Penuria vaccinului antigripal cauzată de numărul redus cerut spre achiziţie atât de către Ministerul Sănătăţii, cât şi de farmacii a făcut ca acesta să poată fi achiziţionat doar cu pile şi cunoştinţe, asemenea economiei din epoca ceauşistă. „Spre deosebire de anii trecuţi, acum nu am mai primit vaccinul antigripal. Am văzut prin spital, a existat un număr mic de vaccinuri, care a ajuns la personalul din secţiile cele mai expuse riscurilor. Anterior aceste vaccinuri ajungeau către tot personalul medical. Din păcate nu-l poţi găsi nici măcar în farmacii. Am avut colegi care au reuşit să şi-l cumpere din farmacii doar pentru că aveau o pilă, sau se cunoşteau cu farmacistul. Am ajuns ca în perioada comunistă. Nu-mi pot explica de ce nu există nici măcar în farmaciile private”, au declarat pentru „Adevărul” cadre medicale din sistem.

La noi estimările au fost făcute la nivelul anului trecut, iar acum cererea este de cinci ori mai mare. Oamenii s-au speriat de gravitatea epidemiei de anul trecut când au murit 200 de oameni şi acum nu au de unde să le ia dr. Sandra Alexiu fost vicepreşesinte al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei

Ministerul Sănătăţii a comandat 1,5 milioane de doze

Concret, Ministerul Sănătăţii a cumpărat, anul acesta, 1,5 milioane de doze de vaccin, cu 200.000 mai multe decât anul trecut. Prima tranşă din vaccinurile comandate a ajuns în România la finalul lunii octombrie, însă medicii de familie, cei prin care se desfăşoară campania de imunizare, au primit atunci o cantitate foarte mică, majoritatea dozelor de vaccin mergând către spitale. „În ultimele două luni am primit 40 de vaccinuri, la 3.500 de pacienţi”, arată un medic de familie. „Primim constant vaccinuri de la DSP, sigur, un număr mai mic decât cel dorit. Săptămâna aceasta am cerut 200, am primit 40 în schimb”, a declarat un alt medic de familie din Constanţa.

Oficiali din Ministerul Sănătăţii susţin că întârzierile au fost cauzate de faptul că anul acesta una dintre tulpinile din componenţa vaccinului a fost decisă, la nivel internaţional, cu o lună mai târziu. „La finalul acestei săptămâni va veni şi ultima tranşă din cele 1.5 milioane de doze cumpărate. A existat aceast întârziere la nivel internaţional când a fost nevoie de modificarea unei tulpini pentru vaccinul antigripal pentru emisfera nordică. Sunt state vecine care nici măcar nu au început campania de vaccinare. În ceea ce priveşte sistemul privat ei îşi administrează singuri cantitatea pe care o doresc”, se scuză oficialii din ministerul Sănătăţii.

Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, cel care luna trecută a depus o plângere penală împotriva fostului ministru pe tema achiziţiei de vaccinuri antigripale, este însă de părere că autorităţile se fac vinovate de această întârziere. „Procedurile de achiziţie au fost întârziate cu un an. Au început târziu, şi au început prost, fiind achiziţionat un vaccin care nu acoperea toate vârstele de risc. Iar numărul achiziţionat nu acoperă nici pe aproape necesarul. Se pare că salvăm vieţi de câţi bani avem. Iar în ceea ce priveşte sistemul privat, aceştia nu au decât datele din anii trecuţi. Există o obligaţie a autorităţilor să vină şi să discute, să ofere cifre. Vorbim de o problemă strategică. Unele ţări îşi planifică aceste cifre şi pe zece ani. La noi DSP-urile nu oferă cifrele reale. Avem un guvern care operează fără cifre”, susţine acesta.

Şi Vasile Barbu, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, susţine că lipsa vaccinurilor din farmacii a fost evidenţiată de întârzierea achiziţiei de către minister. „Fostul ministru nu a pregătit prea bine contractarea acestor vaccinuri, iar această întârziere a dat peste cap şi farmaciile, care acum, când ar fi trecut să fie deja imunizarea gratuită, nu au o cerere mare. Vorbim de un produs sensibil, ce trebuie depozitat la o anumită temperatură, altfel devine inutil. Practic a fost un decalaj care a dat peste cap întreaga administrare a acestui vaccin. În ceea ce priveşte lipsa acestuia şi din spitalele private, acest lucru nu poate fi explicat decât prin neglijenţă. Nimeni nu-i obligă din păcate, şi ei preferă să trimită pacienţii la medicii de familie sau la farmacii”, a declarat acesta.

771.373 de persoane au fost vaccinate antigripal până la data de 17 noiembrie 2019

Cererea, de cinci ori mai mare

Reprezentanţii farmaciştilor recunosc că stocurile de vaccinuri nu sunt foarte mari. „Majoritatea vaccinurilor sunt achiziţionate de către minister pentru programul de vaccinare gratuită. În acest moment recunosc că stocurile nu sunt foarte mari, însă este şi din cauză că cererea a fost mult mai mare. Probabil au fost folosite date şi estimări din anii trecuţi, care s-au dovedit insuficiente acum. Sper să se poată reveni asupra lor. Însă perioada de imunizare este uşor decalată, în contextul în care toamna a fost mai blândă anul acesta”, a declarat preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România, prof. Univ.dr. Dumitru Lupuleasa. Pe de altă parte, alte voci din sistem, susţin că o nouă achiziţie de vaccinuri nu mai este posibilă acum, doar dacă există un surplus în alte ţări. „Au fost deja trei tranşe de la DSP, ultima trebuie să vină acum. Altele nu mai au de unde să vină acum. Vaccinurile nu se produc la cerere. Fiecare ţară solicită pe baza unei estimări proprii, iar această perioadă s-a terminat de mult. La noi estimările au fost făcute la nivelul anului trecut, iar acum cererea este de cinci ori mai mare. Oamenii s-au speriat de gravitatea epidemiei de anul trecut când au murit 200 de oameni şi acum nu au de unde să le ia. Ideal ar fi fost să ia în calcul acest aspect, însă estimarea este un joc. Nu au vrut să estimeze mai mult şi acum nu au de unde să ia”, a declarat dr. Sandra Alexiu, fost vicepreşedinte al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei.

Avem deja zeci de cazuri de gripă

Anul trecut 199 de persoane şi-au pierdut viaţa din cauza gripei în ţara noastră, iar la începutul acestui sezon rece, specialiştii din sănătate au avertizat că virusul gripal va fi şi mai periculos după ce, în Statele Unite, victimele au început să apară încă din luna septembrie. Autorităţile americane au declarat că epidemia de anul trecut a fost cea mai lungă din ultimii zece ani, 42.9 milioane de persoane contactând acest virus, 647.000 au avut nevoie de spitalizare iar 61,200 şi-au pierdut viaţa.

În România, în săptămâna 11-17 noiembrie au fost înregistrate 19 cazuri de gripă clinică, în contextul în care au fost peste 84.000 de cazuri de infecţii respiratori acute, o creştere cu 10% faţă de săptămâna anterioară.