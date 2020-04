Vaccinarea salvează vieţi! Săptămâna mondială a imunizării

În aceste zile, la nivel global şi european, prioritatea majoră a specialiştilor este să identifice, cât se poate de repede, vaccinuri, soluţii de diagnostic şi tratamente care să fie arme redutabile în lupta împotriva Covid-19.





Săptămâna Mondială a Imunizării - marcată în fiecare an în ultima săptămână a lunii aprilie (24-30 aprilie) - are ca scop promovarea utilizării vaccinurilor la scară largă, pentru a proteja populaţia de toate vârstele împotriva bolilor transmisibile, se arată într-un comunicat ARPIM.

Imunizarea este recunoscută unanim de specialişti ca fiind una dintre cele mai de succes şi mai eficiente intervenţii de sănătate publică, la scară mondială. În prezent, vaccinurile previn aproximativ 30 de boli infecţioase şi, datorită lor, cel puţin între 2 şi 3 milioane de vieţi omeneşti sunt salvate anual, la nivel global.

Tema din acest an lansată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru Săptămâna Mondială a Imunizării este #VaccinesWork for All, iar mesajul central se concentrează pe modul în care vaccinurile - şi persoanele care contribuie la descoperirea lor, le produc, le livrează sau le administrează - sunt eroi care luptă să protejeze sănătatea oamenilor de pretutindeni.

“În contextul actual, mai mult ca niciodată este important ca imunizarea populaţiei prin vaccinare să fie recunoscută ca o prioritate de sănătate publică. Este necesar ca populaţia la risc şi copiii să fie protejaţi de afecţiuni pentru care există vaccinuri, astfel încât să reducem presiunea asupra sistemului de sănătate şi riscurile asociate Covid-19. De asemenea, acum realizăm cât de important este să avem vaccinuri disponibile pentru boli infecţioase şi să le folosim la potenţialul lor maxim. Descoperirea vaccinului atât de aşteptat în aceste zile, va contribui semnificativ la susţinerea eforturilor extraordinare ale cadrelor medicale de a ne proteja împotriva virusului SARS CoV-2”, a declarat Dan Zaharescu, director executiv ARPIM.





Asociaţia solicită autorităţilor să adopte o serie de măsuri urgente:

Asigurarea continuităţii serviciilor de vaccinare în conformitate cu Programul Naţional de Vaccinare şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru a evita riscul izbucnirii de noi crize epidemiologice în perioada pandemiei COVID-19, de aceea sunt necesare ghiduri şi recomandări clare pentru vaccinarea de rutină în actualele condiţii.

Adoparea în regim de urgenţă a Legii Vaccinarii pentru a creşte capacitatea sistemului naţional de vaccinare şi pentru a reduce povara bolilor prevenibile prin vaccinare. Prin adoptarea Legii Vaccinării şi ulterior, prin definirea legislaţiei secundare se creează premisele legislative pentru vaccinarea pe tot parcursul vieţii, inclusiv prin elaborarea legislaţiei secundare.

Biroul European al OMS a emis la finalul lunii martie un „Ghid privind serviciile de imunizare de rutină în timpul pandemiei COVID-19 în Regiunea Europeană OMS”, care precizează că „serviciile de imunizare sunt o componentă esenţială a serviciilor de sănătate. Prin urmare, programele de imunizare de rutină trebuie menţinute atât timp cât permit măsurile de luptă împotriva COVID-19”.

Directorul Regional pentru OMS Europa, dr Hans Kluge, a transmis un mesaj cu ocazia Săptămânii Mondiale a Imunizării: „Vaccinarea trebuie menţinută pe timpul pandemiei COVID-19 pentru a fi eficientă. (...) Profit de această ocazie pentru a felicita toate ministerele sănătăţii din această regiune pentru că au răspuns apelului nostru şi au facut tot posibilul pentru a acorda prioritate imunizării de rutină ca parte a seviciilor de sănătate esenţiale în timpul pandemiei. De asemenea, mulţumesc cadrelor medicale neobosite şi dedicate şi le încurajez să nu lase pe nimeni în urmă în furnizarea de servicii medicale şi servicii de vaccinare. Vaccinarea este un drept şi o responsabilitate şi depinde de noi toţi să ne asigurăm că suntem protejaţi împreună”.

Statele Europene au interpretat diferit recomandările OMS, dar cele mai multe dintre ele (ex. Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Norvegia, Marea Britanie) au continuat serviciile de vaccinare ca într-o situaţie normală. Unele ţări, printre care şi România, au decis să acorde prioritate imunizării primare pentru copii.





Multe vaccinuri, în faza I de studiu

În prezent, nu există vaccinuri sau tratamente aprobate pentru a preveni transmiterea sau vindecarea infecţiei cu virusul Covid-19. În timp ce comunitatea medicală îşi pune speranţele în descoperirea cât mai rapidă a unui vaccin împotriva acestei boli, la nivel global şi european, companiile farmaceutice lucrează continuu pentru a găsi vaccinuri, soluţii de diagnostic şi tratamente, însă procesul este unul de durată.

Potrivit datelor oficiale, mai multe vaccinuri se află în prezent deja în faza I a studiilor clinice (studiu pe oameni) şi alte peste 60 se află în stadiul de evaluare preclinică. În mod normal, perioada de dezvoltare a unui vaccin este de 12-15 ani. Cu toate acestea, oficialii la nivel global şi local estimează un termen de aproximativ un an şi jumătate până când vom avea pe piaţă un vaccin eficient în cantităţi suficiente.

Estimările vin în urma experienţei acumulate deja de companiile farmaceutice, în lupta cu virusuri similare precum MERS, SARS, gripă, HIV. Această experienţă îmbunătăţeşte semnificativ probabilitatea descoperirii unui vaccin eficient, într-un timp mult mai scurt.