Urmările cazului din Caracal. Campanie online adresată bărbaţilor, împotriva violenţei asupra fetelor şi femeilor

Bărbaţii din România sunt chemaţi să ia parte la o campanie online de conştientizare şi sensibilizare cu privire la violenţa asupra femeilor. Aceştia pot trimite o fotografie cu mesaj şi hashtag-urile #eunu şi #sinoi. „#eunu - ideea din spatele hashtagului este aceea ca noi, ca bărbaţi, să spunem NU. Că bărbaţi, ca fiinţe umane, nu vom continua violenţa împotria femeilor. Nu vom lua parte la viol. Nu vom sta pe loc atunci când sunt cazuri de viol, acceptând în mod pasiv. Nu vom accespta o societate în care femeile sunt denigrate, hărţuite şi sunt expuse la viol şi violenţă sexuală. Eu - ca bărbat - voi spune nu”, se arată pe pagina de Facebook.

Redăm mesajul integral al iniţiatorilor campaniei:

„Pentru fiecare bărbat din România: #eunu #sinoi

Începem o campanie adresată fiecărui bărbat din România. Te poţi implica şi ajuta în acest mod:

Incepem această campanie - ca bărbaţi - din dorinţa de a spune în mod ferm NU oricărei forme de violenţă împotriva femeilor şi a fetelor. Începem campania ca fiinţe umane, ca bărbaţi, spunând în mod direct: nu. Nu violenţei. Nu violului. Nu hărţuirii sexuale and "glumelor" prosteşti sau vorbelor care degradează femeile şi fetele.

#eunu şi #sinoi fac parte dintr-o campanie care invită orice bărbat din România şi din întreaga lume să se alăture şi să ia parte la a sta împotriva violenţei bazate pe gen. O campanie prin care ne reafirmăm rolul şi responsabilitatea de a opri violenţa împotriva femeilor şi fetelor, prin toate formele acesteia: viol, hărţuire, violeţă sexuală şi abuz - în domicilii, în comunitatea noastră, în ţara şi în lumea noastră. Ne asumăm această luptă, inclusiv cu denigrarea femilor şi cu ideologiile, cultura şi legile care permit toate aceste forme de violenţă. Ne reafirmăm rolul de a lua atitudine şi a lucra pentru relaţii sănătose, de a învăţa cum să lucrăm cu emoţiile şi furia noastră, de a lua atitudine şi a deveni mai buni şi mai mult ca bărbaţi: ca fii, ca părinţi, ca iubiţi, ca parteneri şi în cadrul tuturor relaţiilor noastre, în familie şi în societate.

#eunu - ideea din spatele hashtagului este aceea ca noi, ca bărbaţi, să spunem NU. Că bărbaţi, ca fiinţe umane, nu vom continua violenţa împotria femeilor. Nu vom lua parte la viol. Nu vom sta pe loc atunci când sunt cazuri de viol, acceptând în mod pasiv. Nu vom accespta o societate în care femeile sunt denigrate, hărţuite şi sunt expuse la viol şi violenţă sexuală. Eu - ca bărbat - voi spune nu.

#sinoi -violenţa împotriva femeilor precum violul, hărţuirea şi multe altele este adesea văzută ca şi o problemă ce aparţine femeilor şi la care doar ele se pot revolta sau despre care să vorbească. Ei bine, şi eu sunt revoltat, alături de ele, fiindcă este şi responsabilitatea mea. #sinoi este depre a ne reafirma rolul pozitiv ca bărbaţi şi a spune ca trebuie să luăm atitudine şi să ne implicăm pentru a schimba partea din cultură, din societate, şi atitudinile care fac violenţa împotriva femeilor şi împotriva fetelor posibilă.

Bărbaţii, în mod special băieţii, sunt şi ei victime ai violenţei pe parcursul vieţii lor - în copilărie, în cadrul familiei, în relaţiile noastre. Am decis să luăm atitudine şi să spunem nu oricărei forme de violeţă bazată pe gen inclusiv împotriva băieţilor şi a fetelor, şi să spunem, ca bărbaţi, că ne vom asigura că lucrurile vor fi mai bune în familiile noastre, în societate şi în ţara noastră.

Pentru a te alătura şi a lua parte la campanie:

1. Scrie sau printează pe hârtie sau carton mesajul pe care vrei să îl transmiţi;

2. Fă o poză în care să apari tu împreună cu mesajul tău;

3. Adaugă hashtag-urile #eunu şi #sinoi

4. Post your picture with the hashtags and any additional message you want to share;

5. Încurajează-ţi prietenii, familia, colegii să ia şi ei parte la campanie;

6. Ia atitudine şi acţionează în viaţa reală - nu doar pe social media - pentru a te opune tuturor formelor de violenţă bazată pe gen şi violenţei împotriva femeilor. Vom munci pentru a ne asigura că fiecare fiină umană din societatea noastră este în siguranţă şi are libertatea de a nu trăi cu frică sau expusă la violenţă, tortură, viol, hărţuire şi abuz - acasă, în societatea noastră, la locul de muncă şi în orice alt mediu.

#eunu #sinoi”, se arată în postare.

#eunu - ideea din spatele hashtagului este aceea ca noi, ca bărbaţi, să spunem NU. Că bărbaţi, ca fiinţe umane, nu vom continua violenţa împotria femeilor. Nu vom lua parte la viol. Nu vom sta pe loc atunci când sunt cazuri de viol, acceptând în mod pasiv. Nu vom accespta o societate în care femeile sunt denigrate, hărţuite şi sunt expuse la viol şi violenţă sexuală. Eu - ca bărbat - voi spune nu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: