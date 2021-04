Unii medici de familie refuză să vaccineze anti-COVID în cabinete. Care sunt motivele?

Într-un material de presă realizat de jurnaliştii Hotnews , medici de familie din toată ţara explică motivele pentru care nu intenţionează să ia parte la această campanie.

Raluca Zoiţanu, medic de familie şi preşedinta Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie: „Mulţi medici de familie sunt indecişi asupra semnării contractului de vaccinare pentru că nu este clar ce condiţii trebuie să îndeplinească spaţiul cabinetului în situaţia specială de vaccinare împotriva covid-19 - sunt suficiente condiţiile pentru vaccinarea anti-gripală? Dozele de vaccin trebuie livrate la cabinet în timp util de Direcţiile de Sănătate Publică sau echipele Armatei, nu cum s-a întâmplat în primele zile ale proiectului-pilot din judeţul Timiş, fapt ce a dus la întârzierea vaccinării şi la un aparent eşec.”

Medicul adaugă că serul distribuit medicilor de familie trebuie să fie unul în care pacienţii să aibă încredere, în caz contrat, existând riscul să nu fie utilizat.

Dr. Pământ, satul Adam, Galaţi: „Din 130 de oameni cu care eu am vorbit, 10% sunt indiferenţi, dar cu 10% nu facem treabă. Odată ce-i intră omului în cap o treabă, foarte greu i-o mai scoţi. Eu mi-am dat acceptul să vaccinez”.

Comuna Pesac,Timiş, dr. Grui: „Unde lucrez eu, curentul se ia foarte des, mai ales noaptea, vaccinul trebuie ţinut în frigider. Am garanţia că este în regulă? Deocamdată nu-mi pot permite să-mi asum riscul”.

Medic din Timişoara: „Vaccinăm, consultăm, răspundem la telefoane, monitorizăm persoane cu COVID-19, lucrăm ca 112, pe salarii care nu au 100% spor. Nu am spaţiu, nu am logistică, îmi trebuie timp separat, iar 40 de lei impozabili din care să lucrezi şi să plăteşti şi asistentul, e corect? Banii sunt umilitori. Prefer să mă duc să şterg bătrânii la fund, gratis, decât să fac chestia asta. Am ajuns Cenuşăreasa medicinii, iar statul român ar trebui să aprecieze munca noastră la adevărata valoare.”