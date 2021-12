Un deputat PSD din Comisia de siguranţă naţională a postat un fake-news despre varianta Omicron. RoVaccinare a reacţionat

„Afişul a fost falsificat digital de un autor şi comedian irlandez după un poster al unui film SF din 1974 - „Phase IV”. Imaginea a devenit virală în multe ţări şi a fost fost distribuită de mii de ori în mai multe limbi, precum spaniolă, portugheză, franceză, engleză, germană sau olandeză, de utilizatori care cred că filmul există şi anunţă apariţia tulpinii Covid-19 Omicron”, arată RO Vaccinare.

Reprezentanţii RO Vaccinare menţionează „mai multe informaţii despre cum s-a propagat această informaţie falsă pe: https://verificat.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com...”

Posterul original al filmului:

Pe 8 decembrie, Dumitru Coarnă a publicat o fotografie cu posterul modificat al filmului şi a spus:

„Oare câţi aţi ştiut că în 1963 a fost făcut filmul The Omicron Variant - The Day That World Was Turn In A Cemetery despre un virus care omoară omenirea??? Ca să vedeţi dacă mai era nevoie, de cât sunt de planificate evenimentele curente!!!”.

Postarea lui Dumirtu Coarnă a strâns 242 de reacţii şi 277 de distribuiri şi 33 de comentarii.

Reprezentanţii RO Vaccinare îndeamnă oamenii să se implice şi să raporteze fake-news-urile.