Turcan: Oamenii să respecte regulile. Degeaba noi venim cu decizii şi spunem: închidem terasele, dacă în loc să se ducă la terase se mută în alte spaţii aglomerate

Raluca Turcan a declarat, miercuri seară, la B1 Tv, că s-au cheltuit aproximativ 600 de milioane de euro pentru creşterea capacităţii de testare COVID.

"Important este ca sistemul sanitar să fie întărit cu achiziţii, să fie întărit cu resursă umană, să fie în permanenţă urmărit acest echilibru între paturi şi condiţii pentru bolnavii COVID şi pentru cei care nu sunt COVID, că în România mai sunt oameni bolnavi care trebuie trataţi în spitalele româneşti. Şi de asemenea, un aspect extrem de important şi pentru care eu fac apel public din tot sufletul şi din toată inima: oamenii să respecte regulile. Degeaba noi venim cu decizii şi spunem: închidem terasele, dacă în loc să se ducă la terase se mută în alte spaţii aglomerate", a spus Turcan.

Ea a explicat şi de ce se închid parcurile după ora 22.00.

"Puţini ştiu că tinerii şi populaţia adultă după ce ies seara de la terase sau din spaţii din acestea de recreere merg în parcuri şi continuă distracţia. Şi acum în noiembrie, pe frig. Să ştiţi că am verificat în mod special tocmai pentru că am auzit luându-se în derâdere această măsură şi am cerut informaţii. Şi chiar primeam imagini cu tineri care îşi luau sticla de suc şi mergeau după o terasă în parcuri şi se bucurau de viaţă. Nimeni nu spune că nu trebuie să-ţi trăieşti viaţa, dar cred că sunt momente în care avem datoria pentru cei din jurul nostru să facem eforturi. Cum îmi spunea un medic (...) acei tineri plini de bucurie, nu, se întâlnesc unii cu alţii şi-şi trăiesc fiecare zi, dar seara unii ajung acasă, îşi îmbrăţişează părinţii, îşi sărută bunicii de noapte bună şi uite aşa se produc drame în familie", a detaliat vicepremierul.

Turcan a adăugat că sunt luate măsuri restrictive pentru a nu ajunge la carantinare.

"Până la urmă, obiectivul nostru este acum, în acest moment, să nu ajungem la carantinarea localităţilor, că nimeni nu-şi doreşte să ai o viaţă socială limitată şi să ai controale în permanenţă să vezi dacăse respectă acele reguli, să blochezi activităţile economice, activităţile profesionale. Noi am vrea ca lumea să se conformeze astfel încât să putem ţine această pandemie în anumite limite", a sous Raluca Turcan.