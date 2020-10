Trei bebeluşi cu afecţiuni cardiace, transportaţi la Milano, pentru a fi operaţi pe cord. Medicul Cătălin Cârstoveanu i-a însoţit - FOTO

”Asociaţia “Blondie” a dus, luni, la tratament în străinătate, cu un avion închiriat, trei bebeluşi cu vârsta între 13 zile şi 6 luni, cu afecţiuni cardiace, pentru operaţii pe cord la Clinica San Donato din Milano. Acesta este cel de-al douăzecilea zbor realizat de asociaţie în acest an. Cu cele 20 de zboruri în 2020 au fost transportaţi 28 de copii şi trei adulţi din şi spre Italia, Germania, Elveţia, Austria, Franţa şi Spania. Toţi cei trei copii duşi azi la Milano sunt în stare critică, intubaţi şi ventilaţi mecanic şi nu ar fi putut fi transportaţi altfel. Copiii sunt însoţiţi de trei medici, între care dr. Cătălin Cârstoveanu, şeful Secţiei de Terapie Intensivă Nou-Născuţi a Spitalului Marie Curie. La întoarcere va fi adus în ţară un alt bebeluş, în vârstă de o lună şi jumătate, care a fost deja operat la Milano, el fiind dus acolo tot de asociaţie, cu avionul, în urmă cu o lună”, anunţă asociaţia într-un comunicat.

Conform declaraţiilor doctorului Cârstoveanu, de la începutul anului, 30 de nou-născuţi aflaţi pe lista de aşteptare a secţiei de terapie intensivă pe care o conduce au murit.

“Când am lansat asociaţia anul trecut nu am visat vreodată că vom ajunge în situaţia de a realiza zboruri medicale, zboruri care fac diferenţa între viaţă şi moarte. În martie anul acesta, în timpul lock-down-ului, au ajuns la noi nişte părinţi disperaţi al căror copil urma să fie externat dintr-un spital din Italia şi nu existau zboruri cu care să se întoarcă acasă. Am decis să ajutăm atunci şi nu ne-am mai oprit. Costul total al curselor aeriene efectuate până în prezent este de circa 255.000 euro, cei mai mulţi bani provenind din donaţii individuale. Săptămâna aceasta vom realiza trei astfel de zboruri şi, chiar dacă nu ştim acum cu ce o sa le plătim, nu ne dăm bătuţi, la fel cum nici aceşti copii şi părinţi nu se lasă învinşi de boală”, spune Adelina Toncean, fondatoarea asociaţiei.

După izbucnirea pandemiei de coronavirus, asociaţia a început să aducă acasă, cu avioane închiriate, copiii rămaşi blocaţi în spitale din Europa din cauza suspendării curselor aeriene de linie.

Primul zbor a fost în data de 27 martie, din Milano, iar ulterior asociaţia a dus cu avionul în străinătate copii care aveau nevoie de intervenţii medicale urgente, ce nu puteau fi făcute în România.