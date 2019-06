Trageri Loto 6/49 duminică, 2 iunie. Care sunt numerele câştigătoare şi ce premii sunt în joc

Vă prezentăm numerele ieşite câştigătoare:

Loto 6/49: 18, 9, 26, 34, 49, 11

Noroc: 4 1 1 3 2 8

Loto 5/40: 11, 18, 40, 17, 22, 37

Super Noroc: 0 5 2 7 2 8

Joker: 33, 20, 3, 21, 34 +18

Noroc Plus: 9 5 8 5 2 8

Trageri loto. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 2,49 milioane lei (peste 523.000 euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3 milioane lei (aproximativ 632.000 euro).





Trageri loto. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10 milioane lei (peste 2,1 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, s-a inregistrat un report in valoare de peste 176.700 lei (peste 37.000 euro).





Trageri loto. La Loto 5/40, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 159.500 lei (peste 33.500 euro). La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 334.600 lei (peste 70.000 euro).