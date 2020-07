Tătaru: Am început pandemia cu o lipsă de echipamente, acum nu mai avem componenta legală să ne putem desfăşura meseria

Ministrul Sănătăţii consideră că deciziile privind imposibilitatea autorităţilor de a mai impune internarea şi izolarea bolnavilor care sunt contagioşi sunt „ca o ingerinţă în actul medical” şi afirmă că, deşi acum au echipamente şi materiale sanitare, medicii nu îşi mai pot face la capacitatea maximă meseria.

”Sunt ca o ingerinţă într-un act medical. (...) Nu mai avem nici pârghia să-i reţinem până în a zecea zi, nici pârghia să-i punem să stea în izolare patru zile. Am început pandemia cu o lipsă de echipamente, acum avem toate acestea, dar nu mai avem componenta legală încât să ne putem desfăşura la maximum meseria. Sperăm şi cerem complianţa pacientului şi respectarea recomandărilor”, a declarat Nelu Tătaru miercuri seară, la Realitatea Plus.

Acesta a precizat că măsuri precum carantina, izolarea sau internarea fac parte din protocolul medical.

Întrebat ce mesaj are pentru cei care au decis că nu trebuie ţinuţi bolnavii în spitale sau în izolare, ministrul Sănătăţii a răspuns că „nu trebuie să punctăm politic pe suferinţa poporului român”.

”Nu am înţeles schimbarea unei legi în timpul războiului. (...) Cred că ne grăbim un pic politic în acest moment, nu am terminat partea medicală. Nu trebuie să punctăm politic pe suferinţa poporului român, nu trebuie să punctăm politic pe suferinţa copiilor noştri, a bunicilor noştri” a mai afirmat ministrul.

Acesta a precizat că la 15 iulie „ar trebui să fie măsuri de relaxare”, dar că trebuie ţinut cont de evoluţia epidemiei.

”Pentru a nu lua măsuri mai drastice trebuie să mai amânăm măsuri de relaxare şi să gestionăm măsurile pe care le-am luat până acum. (...) Haideţi să conştientizăm care este starea noastră reală. Cred că ar trebui să lăsăm un pic acea bravură pe care o avem în context politic, să lăsăm un pic amestecul politicului în medicină. Sunt momente în care unii punctează politic pe sănătatea poporului român. A început cred că prea devreme şi prea agresiv această luptă politică. (...) Cât am putut decide am controlat bine sau foarte bine această pandemie, cât nu am mai putut decide, vedeţi ce se întâmplă”, a mai afirmat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a precizat că atâta timp „cât au fost lăsaţi să decidă” guvernanţii au reuşit să reducă numărul de îmbolnăviri şi susţine că poporul „nu trebuie indus în eroare”.

Tătaru a răspuns şi acuzaţiilor PSD care a caracterizat drept ”un zombie” proiectul legislativ privind izolarea şi internarea bolnavilor.

”O să rog Parlamentul să dea viaţă acestui zombie ca să ne putem face treaba”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.