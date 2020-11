Tătaru, despre o posibilă demisie: Voi continua o activitate şi o reformă a sistemului medical

„Sunt 7 luni şi jumătate în care am girat sau gestionat o pandemie, într-un context în care tot ne întoarcem la acest sistem medical românesc. M-am gândit la tot ce a însemnat tragedie, m-am gândit la tot ce au însemnat acei oameni, m-am gândit la tot ceea ce au însemnat familiile lor, m-am gândit la tot ce a însemnat un act medical de calitate care ar trebui dat în orice unitate medicală, că este în subordinea Ministerului Sănătăţii sau tot ce înseamnă autoritate locală. Atunci, făcând o analiză vis a vis de aceste lucruri, deciziile pe care le voi lua în continuare vor fi cele în care voi continua o activitate şi o reformă a sistemului medical românesc”, a declarat Nelu Tătaru, întrebat luni dacă s-a gândit să demisioneze din funcţia de ministru.

El a adăugat că „dacă reuşeam în trecerea în starea de alertă să menţinem coordonarea acelor spitale la Ministerul Sănătăţii şi să avem o putere în a decide în interiorul acestor secţii şi acestor managemente, cred că puteam face mai mult”.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că a fost foarte puţin adaptată de-a lungul anilor Legea sănătăţii şi nu a fost făcut un act normativ adevărat şi curat, precum şi o reorganizare a Ministerului, a direcţiilor de sănătate publică, a spitalelor şi serviciilor de ambulanţă în aceşti ani.

„Cred că dacă ne uităm în urmă vedem că 30 de ani au rămas 30 de ani. La începutul acestei pandemii tresăream oarecum că de sistemele medicale din ţările avansate trepidează şi urmăream martie-aprilie. Am rezistat cu acest sistem până acum, dar vedem că avem tragedii. Cred că totuşi faptul că – merge şi aşa – sau am adaptat foarte puţin în fiecare an sau am adaptat o lege a sănătăţii, tot ce a însemnat din ’90 încoace sau din 2006 când am făcut legea 25 şi am adaptat o lege cu 1.500 de amendamente, fără să facem o lege adevărată, curată, fără să avem o reorganizare a ministerului, a direcţiilor de sănătate publică, a spitalelor, a serviciilor de ambulanţă în toată această perioadă, cred că acesta e lucrul care ne duce, după 30 de ani, să vedem nişte tragedii. Nu, nu pleacă nimeni sau nu fuge nimeni de o răspundere, dar haideţi să vedem un ministru care este de 7 luni şi haideţi să vedem 30 de ani”, a completat Tătaru.