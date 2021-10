Tanczos Barna: Marile oraşe nu au redus poluarea, iar România ar putea fi sancţionată pentru că lipsesc soluţiile

„Dacă nu reuşim să demonstrăm Comisiei Europene că autorităţile locale iau şi măsuri concrete de îmbunătăţire a aerului, procedura de infringement nu se va opri, va merge până la capăt, asta însemnând inclusiv sancţionarea României.

Am vorbit cu 4 din cei 5 primari unde sunt cele mai mari probleme, referitor la măsurile care sunt luate la nivelul fiecărei autorităţi administrative locale. Unele nu au plan de îmbunătăţire aprobat, iar altele au, dar măsurile nu sunt efective. Fiecare măsură trebuie cuantificată în reducerea poluării. La discuţii am prezentat situaţia infringementului, am discutat despre măsurile luate de cele patru administraţii publice locale", a spus la Digi24 Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, ca situaţia să nu se înrăutăţească, trebuie să se implementeze măsuri de restricţionare a traficului în anumite zone unde poluarea e mare şi să se găsească soluţii pentru a reduce numărul de apartamente care se încălzesc cu soluţii poluatoare. Pe termen mediu şi lung e nevoie de abordare generală pe tot ce se va construi, astfel încât să nu se mai permită instalarea centralelor individuale, a adăugat ministrul interimar.

Pe de altă parte, trebuie găsite soluţii de reducere a numărului de maşini care poluează foarte mult.

„Am vorbit şi despre obligaţia României de a reduce numărul de maşini mai vechi de 15 ani. Rezidenţialul e o sursă importantă de poluare. În perspectiva lunilor noiembrie – februarie, impactul va fi mai mare în aceste oraşe. Cele mai mari probleme sunt în Bucureşti, unde traficul e o problemă uriaşă şi nu văd soluţii, măsuri pentru a reduce traficul în centru. Nu se discută de benzi speciale pentru transportul în comun, despre soluţii de încurajare a transportului în comun că metodă alternativă. La Cluj, vinerea, transportul public e gratuit, aşa că şi în celelalte zile e folosit mai mult.

În Bucureşti nu avem încă management inteligent al transportului, nu văd nicio asumare pe termen mediu şi lung pe ce înseamnă rezidenţial, e nevoie de investiţii pe asfaltarea străzilor.

Am avut mai multe întâlniri în ultimul an cu primarul Bucureştiului, dar nu avem rezultate şi măsuri foarte concrete. De aceea am formulat şi un punct de vedere dur privind Capitală, dar e nevoie de o implicare mai ambiţioasă din partea primarului general, a primarilor de sectoare, pentru ca Bucureştiul să se transforme", a afirmat Tanczos Barna.

În ceea ce priveşte taxarea maşinilor mai vechi de 15 ani, ministrul a vorbit că trebuie stimulată scoaterea lor din circuit: „Să le descurajăm prin îngreunarea înmatriculărilor sau majorarea taxelor la anumite categorii de maşini, dar în balanţă trebuie să avem şi stimulare şi coerciţie. Probabil anul viitor va trebui să ne încadrăm cu aceste măsuri pentru a ne încadra şi în termenul asumat".