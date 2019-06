Timp de trei ore, cei mici au cântat, au dansat şi s-au întrecut în jocuri antrenante alături de animatori şi de MC-ul evenimentului.

Cadouri, concursuri şi jocuri antrenate

Pentru că în această zi sărbătorim inocenţa copilăriei, bucuria jocului, libertatea de mişcare şi energia, toti copiii au avut parte de concursuri cu multe premii dar şi de un spaţiu special de joacă care le-a stimulat imaginatia si spiritul de competitie. Astfel, au fost pregătite mai multe zone speciale de joacă şi distracţie cu tobogane şi trambuline gonflabile, saltele de ţopăit şi spaţii de căţărat.

Spectacol antrenant susţinut de Alina Sorescu şi trupa ei, "Picii lu' Soreasca"

Cel mai aşteptat moment al evenimentului a fost concertul extraordinar al Alinei Sorescu alături de membrii Atelierului de Muzică pentru Copii, "Picii lu' Soreasca", solista interpretând cu această ocazie cele mai cunoscute melodii ale sale dar şi unele în premieră - spectacolul fiind dedicat noului său album lansat pe 1 iunie, "Cântăm cu Alina".

Trupa AS – un spectacol plin de talent, frumuseţe si energie

Evenimentul s-a încheiat în forţă cu o serie de momente de dans interpretate cu energie şi pasiune de copiii din Trupa de dans AS. Înfiinţată în cadrul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, sub coordonarea Monei Teodorescu, care este si coregrafa grupului, Trupa AS constituie una dintre cele mai premiate formaţii de dans modern şi tradiţional din România care a performat inclusiv la Moscova, pe scena Balsoi Teatr (Teatrul Mare).

O amintire de neuitat de Ziua Copilului

Fundaţia Alinare, recunoscută pentru pentru proiectele care au ca scop sprijinirea familiilor cu posibilităţi financiare reduse, a participat la eveniment alături de un grup de aproximativ 25 de copii defavorizaţi care s-au bucurat de momentele vesele din timpul evenimentului, s-au jucat, au primit cadouri şi au plecat cu o amintire de neuitat de Ziua Copilului.

“Dragonul Rosu este unul dintre cele mai importante centre comerciale din Bucuresţi, un reper al oraşului, spaţiul unde în fiecare zi circulă mii de clienţi şi comercianţi. De Ziua Copilului, ne-am dorit să transformăm pentru Dragonul Roşu Oriental într-un loc de poveste pentru a sărbători alături de cei mici bucuria copilariei. Este un eveniment de tradiţie pe care îl organizăm în fiecare an. Ca de fiecare dată, am avut alături de noi artişti talentaţi, nenumărate surprize şi cadouri pentru cei prezenţi” a declarat Ecaterina Vanea, director general al Complexului Comercial Dragonul Roşu, membru al grupului de firme Niro Investment.

