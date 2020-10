Studiu. Nu toţi pacienţii confirmaţi cu COVID-19 produc anticorpi IgG

Sistemul Medical MedLife, a publicat joi, 8 octombrie 2020, un nou set de concluzii ale studiului pe care îl desfăşoară în parteneriat cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş şi Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti, cu privire la răspunsul serologic în COVID-19.





Studiul lansat la începutul lunii mai, urmăreşte evoluţia în dinamică privind apariţia anticorpilor IgG pe o perioadă de 7 luni la pacienţii confirmaţi pozitiv, concluziile finale urmând să fie anunţate la sfârşitul acestui an.





Principalele concluzii ale studiului au fost:





„Majoritatea pacienţilor infectaţi cu COVID-19 dezvoltă anticorpi între ziua 15 şi ziua 21 după infectare;

Un sfert dintre pacienţii cu forme uşoare de infecţie nu prezintă anticorpi la 21-28 de zile de la debutul simptomelor;

Numărul pacienţilor asimptomatici care dezvoltă anticorpi specifici COVID-19 este semnificativ mai mic;

Producţia de anticorpi IgG specifici COVID-19 nu este influenţată de vârsta pacienţilor, prezenţa comorbidităţilor şi tratamentul cu corticosteroizi folosit la aceşti pacienţi.”

„Majoritatea pacienţilor infectaţi cu COVID-19 dezvoltă anticorpi între ziua a 15-a şi ziua 21 după infectare. Cu toate acestea, timpul până la detectarea anticorpilor în cazurile uşoare poate fi mai lung. Ne-am propus să analizăm în ce măsură producţia de anticorpi anti-SARS-CoV-2 este influenţată de forma clinică a bolii, de vârstă, comorbidităţi şi de tratamentul pacienţilor cu COVID-19 cu corticosteroizi” a precizat Conf. Dr. Adriana Hristea, investigator principal al studiului la Institutul de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş, medic primar boli infecţioase, şef secţie Adulţi 4.

Iar, potrivit comunicatului, până în prezent au analizat un eşantion de 73 de pacienţi simptomatici şi 20 de pacienţi asimptomatici, testaţi pozitiv la SARS-CoV-2 prin metoda RT-PCR. Au obsercvat că anticorpii IgG se regăsesc în proporţie mai mare la pacienţii cu forme moderate şi severe de COVID-19. Totodată, procentul pacienţilor asimptomatici care au dezvoltat anticorpi IgG este mai mic decât în cazul pacienţilor care prezintă simptome compatibile cu COVID-19.

„În urma analizelor datelor colectate până acum, am constatat că proporţia pacienţilor asimptomatici care au dezvoltat anticorpi IgG este mai mică, de 65%, comparativ cu pacienţii simptomatici, care au prezentat anticorpi specifici COVID-19 în proporţie de 86%. De asemenea, în timp ce majoritatea pacienţilor infectaţi dezvoltă anticorpi într-un interval de maximum 3 săptămâni de la momentul infectării, am observat că, în cazurile uşoare, apariţia anticorpilor poate dura mai mult, iar uneori, anticorpii nu sunt detectaţ. (...) Am constatat că producţia anticorpilor IgG pentru COVID-19 nu pare a fi influenţată de vârstă, administrarea tratamentului cu corticosteroizi sau prezenţa comorbidităţilori”, a explicat Conf. Dr. Adriana Hristea, investigator principal al studiului la Institutul de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş, medic primar boli infecţioase, şef secţie Adulţi 4.

Acesta este cel de-al patrulea studiu realizat de echipele de cercetare MedLife de la începutul pandemiei, aflat în desfăşurare până la finalul anului.