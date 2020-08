Aceştia au susţinut în cadrul conferinţei, organizate chiar în faţa Capitol Hill, că tratamentul cu hidroxiclorochină pentru COVID-19 este simplu şi eficient şi că nimeni nu poate muri din cauza noului coronavirus.

Am vrut să desluşesc întreaga poveste din spatele acestei înregistrări video de 44 minute, aşa că m-am înarmat cu multă răbdare.

Iată câteva idei principale ale acestor medici care au ţinut musai să se îmbrace în halate albe, deşi se aflau în afara vreunui spital sau clinici:

Mesajul lor este cenzurat şi de aceea se află acum în Washington, DC pentru a împărtăşi direct publicului american câteva informaţii foarte importante. De altfel, acelaşi grup de medici au organizat şi un „Summit al halatelor albe” pentru a împărtăşi cu alţi colegi din breaslă experienţele în tratarea şi vindecarea bolnavilor. Nimic de reproşat până aici.





Americanii sunt copleşiţi de frică, iar aceasta ar „constrânge şi suge sângele poporului american”. E amuzant în condiţiile în care, din acest punct de vedere, mult mai înfricoşători par a fi ţânţarii din America.





Există, chipurile, un tratament pentru prima fază (incipientă) a virusului. De fapt, acesta este doar un mit deoarece până acum nu avem niciun medicament specific recomandat pentru prevenirea sau tratarea noului coronavirus (COVID-19). Cu toate acestea, pot fi tratate doar unele simptome ale pacientului în funcţie de starea sa clinică, potrivit site-ului oficial al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).





Medicaţia cu hidroxiclorochină, zinc şi zithromax poate preveni şi vindeca boala COVID-19, în timp ce purtarea măştilor şi măsurile de distanţare fizică n-ar avea niciun rost. Pentru a demonta acest fake trebuie să ne întoarcem în timp. Într-adevăr, hidroxiclorochina figurează încă din martie în ghidurile terapeutice din China, Italia Belgia şi SUA, inclusiv într-un protocol de tratament al Institutului Naţional de Sănătate Publică, numai că documentul mai menţionează că: „Mecanismul molecular de acţiune al clorochinei şi hidroxiclorochinei nu a fost complet elucidat” (!). Ce înseamnă asta? Că încă avem nevoie de mai multe date şi cercetări pentru a aproba un medicament al infecţiei cu SARS-CoV-2.





Al doilea aspect ţine de purtarea măştilor de protecţie şi distanţarea fizică, despre care deja s-a discutat şi s-au făcut numeroase experimente, toate ducând la aceeaşi concluzie: măsurile de protecţie, cum ar fi păstrarea distanţării fizice, purtatul măştii de protecţie şi spălatul des pe mâini sunt cele mai eficiente măsuri de prevenire a îmbolnăvirii de coronavirus. Urmăriţi aici un video interesant realizat de Vox pe acest subiect.





„Nimeni nu poate muri de acest virus”, lăsând impresia că ar fi vorba despre o conspiraţie globală, unde infuziile enorme de capital către companiile farmaceutice (Big Pharma) pentru producerea de vaccinuri – cum altfel – ar reprezenta de fapt o operaţiune de manipulare a americanilor menită să-i îmbogăţească pe „oamenii de ştiinţă falşi”. Nici până acum nu am înţeles în ce calitate îi acuză acei medici pe cercetătorii şi oamenii de ştiinţă din domeniu ca fiind „falşi”. Pare mai degrabă a fi un bias de confirmare, prin care orice studiu sau cercetare care intră în contradicţie cu propriile convingeri merită şi trebuie a fi etichetat ca fiind „fals”: „Aşa că, dacă vreun om de ştiinţă plătit de companiile farmaceutice vine la noi să ne spună: am efectuat studii care arată că nu funcţionează, vă spun în mod categoric că e vorba de o falsă ştiinţă”. Ce să înţelegem din această logică a discursului? Că hidroxiclorochina nu e produsă de vreo companie farmaceutică, şi prin urmare studiile despre acest medicament nu ar fi realizate de „oameni de ştiinţă falşi”? Hidroxiclorochina creşte în pomi sau e produsă şi ea de companii farmaceutice interesate acum de astfel de studii şi campanii de promovare? Ar fi interesant să aflăm ce au de spus medicii de la „Frontline Doctors”, dar astfel de întrebări incomode n-au fost puse.

De la „pacientul zero” la sursele din România

În SUA acest video fusese vizionat în scurt timp de peste 20 milioane de utilizatori de internet, fiind redistribuit pe Twitter inclusiv de preşedintele Donald Trump şi fiul său – postare ştearsă apoi de platforma de socializare.

De menţionat că, la respectiva conferinţă de presă organizată de medicii americani, n-au fost prezenţi mulţi jurnalişti, iar singura sursă online care a preluat şi distribuit rapid mesajul grupului de medici fusese Breitbart News – site cu opinii şi comentarii de dreapta sau chiar de extrema dreaptă. De exemplu, New York Times a descris Breitbart News ca fiind organizaţie cu „jurnalişti care acţionează ideologic”, şi care sunt o sursă de controverse „cu material misogin, xenofob şi rasist”.

Apoi înregistrarea video a conferinţei fusese rapid blocată pe Facebook, YouTube şi Twitter, deoarece conţinea informaţii false despre existenţa unui aşa-numit „leac” miraculos împotriva COVID-19. La noi, video a ajuns prin intermediul YouTube, fiind urcat cu traducere în limba română de un administrator de blog fără prea mare succes, şi al cărui nume nu doresc să-l menţionez (pentru a nu-i face publicitate gratuită).

Cert e că acum, video-ul circulă nestingherit pe grupurile de mesagerie privată, fiind disponibil pe o platformă video alternativă după ce YouTube a hotărât eliminarea inclusiv a variantei traduse în limba română.

Totuşi, decizia de a bloca un conţinut multimedia pe o platformă de socializare este destul de serioasă în SUA şi, prin urmare, ar trebuie riguros documentată şi argumentată. Aşa că propun să descoperim împreună acele elemente false care au stat la baza deciziei de a elimina acel video de pe social-media.

Cine este „doctorul Covid” Stella Immanuel?

Unele din cele mai grave dezinformări, identificate inclusiv de jurnaliştii de la AP şi BBC, au fost lansate de Dr. Stella Immanuel, un medic din Houston (Texas) care se laudă că a reuşit să trateze 350 de pacienţi folosind hidroxiclorochina – un medicament anti-malaric despre care Agenţia Europeană a Medicamentului a avertizat deja că poate duce la „potenţiale efecte secundare letale”, în special în cazul unor doze ridicate sau în afara schemelor de tratament aprobate de specialişti.

„Am venit aici în Washington pentru a spune Americii că nimeni nu trebuie să se îmbolnăvească”, declara Stella Immanuel în conferinţa filmată. „Acest virus are un leac şi se cheamă hidroxiclorochină, zinc şi zithromax. Ştiu că vreţi să vorbiţi despre măşti. Hei! Nu aveţi nevoie de măşti! Există un leac. Eu ştiu că ei nu vor să deschidă şcolile. Nu! Nu e nevoie să bagi oamenii în carantină. Există măsuri de prevenţie şi vindecare”.

Născută în 1965, Dr. Immanuel este absolventă a Universităţii de Medicină din Calabar (Nigeria), iar în prezent practică medicina în Statele Unite potrivit site-ului Texas Medical Board.

Pe deasupra, este pastor şi fondatoare a Fire Power Ministries în Houston – platformă pe care o foloseşte pentru a răspândi diverse teorii ale conspiraţiei pe tema COVID-19. De altfel, puteţi să urmăriţi şi câteva predici de-ale doctoriţei Immanuel pe canalul personal de YouTube. Unele sunt de-a dreptul amuzante.

Într-una din postările sale pe contul de Twitter (indisponibil momentan), „doctorul Covid”, aşa cum s-a autointitulat Dr. Immanuel, îşi îndemna pacienţii să declare public prin mesaje video că i-a vindecat de COVID-19. „Dacă nu vă veţi face vocea auzită, feţi rămâne o cantitate neglijabilă”. Drept rezultat, tweet-ul ei fusese redistribuit de peste 27 de mii de utilizatori.

Reţeaua pe Twitter a Dr. Stella Immanuel (@stella_immanuel) prin intermediul căreia a fost redistribuită înregistrarea video a conferinţei organizate de grupul de medici de la „Frontline Doctors”

Sursa: Twitter

Acum patru ani, aceasta considera că în tratamentele medicale este folosit ADN de extratereştri şi că savanţii pregătesc un vaccin pentru a-i programa pe oameni să respingă religia.

După ce Facebook a şters înregistrarea video a controversatei conferinţei, Immanuel a ameninţat compania că Isus îi va distruge serverele dacă nu îşi va vedea video-urile urcate din nou online. Până acum Facebook nu a raportat nicio problemă la nivel de servere. Poate altădată.

La scurt timp, fanii doamnei „doctor Covid” au demarat o adevărată campanie de promovare a „eroinei” de pe Twitter, în paralel cu denigrarea unui alt personaj cunoscut conspirologilor de pretutindeni – nimeni altul decât Bill Gates!

Campanie de promovare a Dr. Stella Immanuel pe reţelele de socializare, în urma cenzurării conţinutului de promovare a hidroxiclorochinei ca medicament pentru COVID-19.

Sursa: Twitter

Ce spun specialiştii?

Astfel de afirmaţii şi campanii pentru promovarea hidroxiclorochinei ca medicament eficient în tratarea COVID-19 au fost susţinute de un număr semnificativ de oficiali de rang înalt în domeniul sănătăţii, şi asta în condiţiile în care medicamentul în sine abia fusese inclus studiile clinice din SUA. În cele din urmă, majoritatea acestora a demonstrat deja că hidroxiclorochina nu a fost mult mai eficientă decât un placebo.

Chiar şi Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Naţional al SUA pentru Alergii şi Boli Infecţioase şi unul dintre experţii americani de top în COVID-19, a reiterat avertismentele în privinţa hidroxiclorochinei: „Datele ştiinţifice, datele cumulate despre studii, studiile clinice care au fost validate [ştiinţific – n.r.] şi anume studiile clinice care au fost randomizate şi controlate în mod corespunzător – toate aceste studii arată în mod constant că hidroxiclorochina nu este eficientă în tratarea bolii coronavirusului CIVID-19”.

Administraţia Alimentelor şi Medicamentelor (FDA) a accentuat faptul că respectivul tratament „nu a demonstrat vreo eficienţă în reducerea ratei deceselor sau a recuperărilor rapide”.

De fapt, prin înregistrarea video a celor de la „Frontline Doctors” s-a încercat doar să se legitimeze fake news-ul despre hidroxiclorochină ca panaceu, prin trimiterea la un studiu vechi din 2005 efectuat de National Institute of Health. În realitate, cercetătorii au examinat atunci efectele clorochininei (nu a hidroxiclorochinei) asupra SARS, descoperind că există efecte antivirale puternice în urma interacţiunii medicamentului cu virusul SARS (nu cu SARS-CoV-2). Doar că niciun medic din grupul „Frontline Doctors” nu menţionase la conferinţă faptul că respectivul studiu clinic a examinat efectele medicamentului doar asupra celulelor de primate, şi nu a oamenilor, iar clorochinina nu este acelaşi medicament cu hidroxiclorochina. Mai mult, SARS şi noul coronavirus SARS-CoV-2 sunt doi viruşi diferiţi, chiar dacă fac parte din aceeaşi familie.

În iunie, National Institute of Health a realizat propriul studiu clinic pentru a descoperi efectele hidroxiclorochinei asupra coronavirusului, iar rezultatele au demonstrat că medicamentul nu este dăunător, dar, în acelaşi timp, nu a avut vreun efect benefic (pentru recuperare) asupra pacienţilor bolnavi de COVID-19.

Iată ce spune Dr. Anthony Fauci despre mulţimea aceasta de studii clinice neconcludente şi de ce trebuie să fim foarte atenţi la fazele, metoda de randomizare, trial clinic etc.:

În loc de concluzii

În ciuda dovezilor incontestabile prezentate de specialiştii în virusologie şi epidemiologie, unii medici continuă să promoveze acest medicament ca singura soluţie eficientă în prevenirea îmbolnăvirii de COVID-19. Inclusiv OMS a specificat pe site-ul oficial că în prezent nu există niciun remediu unic pentru acest virus care a ucis peste 760.000 de persoane la nivel global.

Problema e că înregistrarea video cu grupul de medici, urcat pe platformele de socializare, nu numai că a promovat hidroxiclorochina, dar a şi atacat recomandările făcute de înalţi reprezentanţi şi specialişti din domeniul sănătăţii publice, punând în pericol viaţa oamenilor. De exemplu, nu poţi recomanda eliminarea măştilor de protecţie, în condiţiile în care nu avem nici vaccinuri (aflate momentan în faze de testare), şi nici vreun medicament validat prin studii clinice riguroase. Ori, purtarea măştii de protecţie previne răspândirea coronavirusului prin aerosoli, în condiţiile în care este respectată inclusiv distanţarea fizică recomandată de 1,5-2 m. Chiar dacă măsurile de autoizolare la domiciliu a populaţiei au perturbat viaţa de zi cu zi, experţii şi statisticienii au demonstrat că aceste decizii au ajutat în primele luni să reducă substanţial rata transmiterii virusului, oferind sistemelor sanitare timpul necesar de pregătire pentru alte valuri ale pandemiei.

Ce învăţăminte ar trebui să tragem de aici?

În primul rând, să ne gândim de două ori înainte de a distribui un filmuleţ care ne indignează sau ne enervează extrem de mult. Deseori, aceste tipuri de postări funcţionează ca nişte capcane abile întinse pentru naivi. În al doilea rând, ar trebui să fim foarte atenţi şi la sursa care a urcat/distribuit respectivul video. Personal, prefer să mă informez de la profesionişti şi experţi în virusologie şi epidemiologie, decât să ascult sfaturile şi zvonurile lansate de diverşi ginecologi, pediatri sau medici plictisiţi de COVID-19.

Informaţi-vă din surse sigure şi de calitate. Think Before You Share!

* Material de Nicolae Ţîbrigan, membru în Consiliul de Experţi LARICS şi expert asociat LID Moldova.