Statul român, repetent la capitolul „protecţia copiilor“

„Atâta timp cât nimeni nu face nicio plângere, autorităţile nu se vor mişca. Nimeni nu se sesizează din oficiu, deşi un apel la 112 ar fi trebuit să fie suficient pentru ca victima, o minoră în acest caz, să primească toată protecţia necesară. Din păcate, poliţia crede tot timpul că reclamantele îşi vor retrage plângerile şi toată povestea va fi băgată sub preş. Ei s-au obişnuit să nu creadă victimele. E foarte dificil pentru un copil să răzbată singur într-o astfel de situaţie. Poliţia ar fi trebuit să sesizeze imediat Protecţia Copilului, însă la noi nu există un sistem integrat, un protocol de colaborare pentru astfel de cazuri“, a explicat Daniela Drăghici, activistă pentru drepturile femeilor.

„Este inadmisibil ca în anul 2019 să nu existe un protocol de colaborare între poliţie şi Protecţia Copilului pentru astfel de cazuri. Vorbim despre un minor, deci de un grup special, faţă de care avem o obligaţie morală dar şi normativ legală de a-i proteja. Nu suntem încă un stat eşuat, însă ne îndreptăm spre acest punct în ceea ce priveşte protecţia acordată copiilor şi femeilor. Astfel de cazuri ne conduc doar la concluzia că nu ne iubim copiii“, susţine Oana Băluţă, conferenţiar la Universitatea Bucureşti, expertă în problema violenţei împotriva femeilor.

Cum trebuie să se apere singure victimele

Statisticile arată că în România au avut loc 2,5 violuri în medie, zilnic, în cursul anului 2018. Experţii din cadrul organizaţiilor non-guvernamentale sunt de părere că, în contextul atitudinii laxe manifestate de autorităţi faţă de fenomen, este important să ştim ce drepturi avem şi cum trebuie procedat în astfel de situaţii.

„Dacă ai fost victima unui viol sau a unei agresiuni sexuale, este important să ştii că nu este vina ta. Nimeni nu are dreptul să te atingă fără consimţământul tău. Atunci când victima apelează la poliţie, i se recomandă să meargă împreună cu o persoană în care are mare încredere, care o poate susţine emoţional atunci când interacţionează cu autorităţile. Acolo victima are dreptul să solicite ca audierea sa să fie înregistrată audio/video, înregistrare ce va putea fi folosită pe durata anchetei fără ca victima să fie envoită să repete experienţa traumatizantă, şi în plus victima are dreptul să solicite să fie audiată de către o femeie poliţist. Audierea pentru o faptă de viol este dificilă şi victima va fi rugată să repete de câteva ori experienţa prin care a trecut. În camera de audiere trebuie să fie alături de ea maxim două persoane. Dacă sunt mai multe, poate solicita ca acestea să iasă din cameră. Cel mai important lucru pentru o victimă este să ştie că nu e singură în acest proces dureros de vindecare şi pedepsire a făptaşului“, a explicat Simona Voicescu, preşedinta Asociaţiei Necuvinte, asociaţie ce apără victimele violenţei domestice.

Drama fetei de 15 ani lăsată de poliţie în casă cu violatorul

Pe 17 august, la ora 20.12, o fată de 15 ani din satul vasluian Griviţa a sunat de pe telefonul unei vecine la 112 pentru a cere ajutorul autorităţilor. Ea a sesizat telefonic că a fost abuzată sexual de tatăl vitreg. Şi-a făcut curaj să reclame abuzul sexual după câteva zile. La faţa locului s-a deplasat o ambulanţă care a transportat adolescenta la spital. Ulterior apelului la 112, poliţiştii au sunat înapoi la numărul de telefon de pe care sunase fata, însă aveau să afle de la proprietara telefonului că o ambulanţă preluase deja copila. Fata a ajuns la spital însoţită de mama sa. Acolo, medicul care a consultat-o, aflând că minora a fost abuzată sexual, a anunţat şi el Poliţia. „În momentul în care colegii au ajuns la spital, minora era deja în proceduri medicale, astfel că au mers să o caute pe mamă prin oraş. Ulterior, la finalul consultaţiei medicale, cele două au fost conduse la sediul Poliţie pentru a da declaraţii“, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Vaslui. Procedurile, încălcate în serie Deşi era vorba de o victimă minoră, nicio autoritate nu s-a grăbit să facă demersuri în privinţa protejării acesteia, iar procedurile standard au fost total ignorate. Ba mai mult, copila a fost nevoită să locuiască în aceeaşi casă cu agresorul. Pentru că astfel a decis mama, iar poliţiştii nu s-au împotrivit. Femeia ar fi invocat că bărbatul urma să plece la muncă la începutul săptămânii, el fiind muncitor pe un şantier din Bucureşti. În ciuda faptului că o minora reclama un abuz sexual, audierea nu s-a realizat în prezenţa unui psiholog, aşa cum prevăd procedurile legale, şi nici nu au fost sesizaţi reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vaslui. Fiind zi de sâmbătă, nici reprezentanţii spitalului bârlădean nu sesizat DGASPC sau serviciul social al Primăriei comunei Griviţa, demers obligatoriu în astfel de cazuri. Reprezentanţii spitalului ar fi încercat abia luni, 19 august, să trimită o informare către Primăria Griviţa, însă documentul n-ar fi mai ajuns la destinaţie din cauza că faxul era defect, s-ar fi scuzat cei din conducerea unităţii medicale.

