Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, despre cum a obţinut escrocul italian codul de parafă de la funcţionara DSP: „Din milă”

Declaraţia a fost făcută de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în Deşteptarea, la Europa FM.

„Ştiţi care a fost replica funcţionarei de la DSP când a fost întrebată de ce a făcut acest lucru? Din milă – aşa a răspuns! N-am înţeles de cine i-a fost milă şi cine i-a indus această milă. Cu siguranţă este vorba şi de corupţie aici. Vreau mai întâi să văd documentele, să văd dacă efectiv a intrat în sala de operaţie, dar există mărturii că a făcut-o. Poate era un talent nativ”, a declarat ministrul Sănătăţii, într-o intervenţie la Europa FM.

Potrivit Sorinei Pintea, eliberarea codului de parafă era ultimul pas care trebuia făcut pentru a obţine drept de liberă practică în România.

Instituţiile statului trebuie să îşi asume răspunderea

Primul, depunerea actelor doveditoare privind studiile, a fost făcut două luni mai târziu, în timp ce a doua etapă – la Colegiul Medicilor -a fost sărită. Ministrul a explicat că Matteo Politi a avut grijă să-şi facă o asigurare malpraxis.

„Acest domn avea încheiată şi o poliţă de malpraxis. Nu pot să spun numele instituţiei unde a făcut această poliţă. Deci el a obţinut codul de parafă fals pe 23 martie, a semnat un contract în 12 ianuarie, cu o clinică privată, şi a obţinut în februarie o poliţă de malpraxis”, a mai spus Sorina Pintea.

În ceea ce priveşte asumarea responsabilităţii, ministrul spune că instituţiile statului sunt cele care are trebui să îşi asume răspunderea pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Îmi asum ceea ce spun. Pentru că un funcţionar a eliberat un document care, teoretic, trebuia să fie ultimul dintr-un lanţ. Probabil că cei care au văzut acel document s-au gândit că are în spate altceva. S-au gândit prost. Am început cu instituţiile statului – o direcţie de sănătate … un funcţionar care a greşit, apoi instituţiile private care au privit superficial – şi privesc în continuare superficial unele asptecte … şi aici nu mă refer la toate instituţiile private, că sunt şi oameni serioşi pe lumea asta”, a conchis ministrul.

Ce spune Matteo Politi

Matteo Politi, italianul care a operat în mai multe clinici private, deşi absolvise doar opt clase, a declarat, marţi seară, că a plătit o avocată pentru a obţine dreptul de a practica în ţara noastră şi că aceasta i-a transmis că toate actele sunt în regulă. El a refuzat să spună unde este.

„În momentul în care am venit în România, cum nu ştiu cum funcţionează sistemul la dumneavoastră în ţară, am folosit, aşa cum foloseşte toată lumea, un avocat, căruia i-am dat toate documentele necesare, toate documentele pe care ea, ca avocat, mi le-a cerut. De asemenea, am semnat ceea ce în română se numeşte o procură. Aşadar, ea a avut toate documentele mele, ea s-a ocupat de tot ceea ce trebuia să facă. La final, ea a spus că am dreptul de practică în România. (...) În momentul în care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, pot să mă numesc medic. Dacă o instituţie mi-a dat acest drept...diplomele mele mi-au fost recunoscute, echivalate”, a declarat Politi, citat de Mediafax.

Acesta a refuzat să spună numele complet al avocatei, menţionând doar că prenumele ei este Laura. De asemenea, el a spus că nu fuge, dar preferă să nu spună unde se află.

Timp de un an, un italian cu opt clase condamnat la închisoare cu suspendare în Italia după mai mulţi ani în care a minţit că este medic profitând că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog, a reuşit să opereze în mai multe clinici din Bucureşti, inclusiv la Spitalul Monza. După ce a fost condamnat, bărbatul a fugit din Italia, venind în România, sub o altă identitate, şi a primit aviz de la Ministerul Sănătăţii pentru a profesa ca chirurg plastician, scrie Libertatea.

