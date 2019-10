Sorina Pintea, despre o nouă amânare a examenului de rezidenţiat: „Ministerul Sănătăţii nu poate promova noi ordine de lege fără un ministru al Educaţiei”

„Am avut o discuţie şi aseară cu reprezentanţii rezidenţilor, dar Ministerul Sănătăţii nu poate promova noi ordine de lege fără un ministru al Educaţiei. Noi am propus o amânare a datei rezidenţiatului, dar dacă nu vom avea un ministru al Educaţiei probabil că această dată nu va putea fi respectată. Pur şi simplu juridic nu se poate” a declarat la Iaşi Sorina Pintea.





Ministrul a adăugat că mulţi i-au reproşat faptul că nu a forţat stabilirea datei, dar nu a vrut să vulnerabileze examenul: „O singură contestaţie ar anula tot examenul”.





Întrebată dacă, în concluzie nu exclude o nouă amânare a datei, Sorina Pintea a răspuns: „nu exclud”.





După ce Sorina Pintea, ministru al Educaţiei în Guvernul Dăncilă, căzut în urma moţiunii de cenzură de săptămâna trecută, a anunţat că examenul de rezidenţiat, care ar fi trebuit să aibă loc pe data de 17 noiembrie, va fi amânat pentru 8 decembrie, deoarece la Ministerul Educaţiei nu există un ministru care să semneze cele şapte ordine necesare organizării probei, absolvenţii de la Medicină au anunţat că declanşează greva japoneză. În cazul în care demersul lor nu va avea efect, tinerii au în vedere alte forme de protest.





Apoi, Sorina Pintea a precizat că propunerea de amânare a probei „nu a fost o manevră politică” şi, din punct de vedere legal, situaţia nu putea fi rezolvată.





Examenul de rezidenţiat de anul acesta a fost deja amânat pentru data pe 8 decembrie, în contextul în care Guvernul nu are un ministru al Educaţiei. „Ne aflăm într-o situaţie fără precedent. Deşi am sperat să nu ajungem aici şi am sperat că vom avea un ministru al Educaţiei în baza propunerii transmise de către premier preşedintelui României, iată că ne vedem nevoiţi să luăm o decizie de amânare a concursului pentru binele celor care doresc să se specializeze pentru a îngriji şi a ajuta semenii”, a declarat săptămâna trecută Sorina Pintea.