Sorina Pintea, despre construcţia spitalelor regionale: 2024 este un termen optimist

„Ai noştri consultanţi, consultanţii Băncii Europene de Investiţii, spun 2024, eu spun că e un termen optimist”, a declarat Sorina Pintea la Digi24.





„Vorbim despre finanţare, despre posibilitatea fazării, tocmai pentru că avem nişte proceduri foarte lungi - nu numai noi, şi cei de la Comisia Europeană. Până la urmă, sunt nişte termene de care trebuie să ţinem cont. Este vorba de 400 de milioane de euro, noi avem 50 de milioane de euro de la Comisia Europeană în acest moment. Încercăm, am aprobat în Guvern un memorandum în care cerem prelungirea, practic etapizarea construcţiei, lucru care, poate, e cel mai aproape de realitate. Asta avem în acest moment, nu am putut avea mai multă finanţare. Dacă putem obţine bani mai mulţi, de ce să n-o facem, pentru că n-o să începem construcţia mai devreme de 2020 - 2021. De ce să nu profităm de a doua etapă de finanţare?”, a explicat Sorina Pintea.





Spitalele regionale de la Constanţa şi Craiova vor fi construite cu bani de la Apărare, pentru că vor fi spitale NATO, scrie digi24.





Sorina Pinta a avut deja o discuţie cu vicepremierul turc în privinţa spitalului din Constanţa. Discuţiile bilaterale vor continua însă la nivel de miniştri ai sănătăţii din cele două ţări, probabil în luna aprilie, a spus ministrul . Pintea a spus doar că va fi vorba despre „un soi de parteneriat public-privat”,

„În momentul în care cineva construieşte ceva cu o parte din bani româneşti vine şi oferă ceva statului român pentru pacienţi”, a spus ministrul.





Ministrul nu a putut da un termen pentru niciunul dintre spitalele regionale. Pentru spitalul din Craiova nu s-a putut depune cererea de finanţare pentru că are nevoie de un studiu de fezabilitate şi de impactul de mediu. Clujul este „aproape gata”, Iaşiul este finalizat , astfel că va avea loc săptămâna viitoare o şedinţă interministerială pentru aprobarea indicatorilor, ca apoi să ajungă la Bruxelles, a spus Pintea.

"Valoarea unui spital este de 400 de milioane de euro - constructie plus dotare. Pentru ca in 2014, cand s-au cerut bani pentru spitale regionale, s-au cerut doar pentru constructie, co-finantarea Romaniei fiind de 50% si co-finantarea Europei de 50%. De aceea, sumele alocate erau mai mici. Asa s-au facut estimarile in 2014. De la 100 de milioane de euro pe spital la 400 de milioane de euro este o mare diferenta si cred ca era de datoria noastra sa gasim surse viabile astfel incat aceste spitale sa se faca", a declara ministrul Sanatatii in ianuarie 2019, potrivit ziare.com

