Societatea de Transport Bucureşti sărbătoreşte 110 ani printr-un concert cu What’s Up, Smiley şi Jo. Intrarea este gratuită

Cu acest prilej, se da startul campaniei STB 110 ani, prin care bucureştenii sunt încurajaţi sa folosească tot mai mult şi cu încredere transportul în comun.

În comunicat nu se aminteşte de autobuzele fără aer condiţionat şi de autobuzele care s-au inundat. Nu se vorbeşte nici de timpii lungi de aşteptare şi de blocajele în trafic. În schimb, se aduc mulţumiri Primăriei Capitalei pentru fondurile alocate.

„STB SA marchează astfel un nou început pentru transportul public din Bucureşti, graţie fondurilor alocate de Primăria Capitalei pentru modernizarea acestuia, obiectivul fiind descongestionarea traficului şi punerea oraşului în mişcare. Iar traficul rutier bucureştean poate deveni fluent numai prin încurajarea utilizării intense a transportului public", se precizează în comunicat.

Conform sursei citate, Primăria Capitalei susţine această iniţiativă prin achiziţionarea a 100 de troleibuze noi, din gama de 12 metri, Euro 6, a 100 de tramvaie cu lungime de 36 de metri, a 130 de autobuze hibride, a 100 de autobuze electrice şi prin modernizarea staţiilor de tramvai, troleibuz şi autobuz, prin achiziţionarea de mobilier urban modern, şi modernizarea a 10 kilometri de linii de tramvai.

Amintim că din acestea doar câteva au fost şi livrate şi puse pe circuit, pe lângă faptul ca unele s-au stricat sau şoferii nu au fost pregătiţi în prealabil pentru a le conduce.

De asemenea, STB arata ca îşi propune achiziţionarea a 40 de tramvaie cu lungime de 18 metri, fabricarea a 8 tramvaie Bucur LF, echiparea cu sistem de aer condiţionat a 46 de tramvaie tip V3A si a opt tramvaie tip Bucur LF.

Imnul STB pare să prezinte o realitate paralelă

La concertul aniversar cu intrare gratuita, ce va începe sâmbăta la ora 18:00 in Parcul Izvor, va fi cantat si imnul proaspăt lansat al STB, în interpretarea trupei What's Up. Imnul îndemnă bucureştenii să renunţe la maşinile personale şi să folosească autobuzele. Versurile par compuse de cineva care nu a circulat niciodată cu transportul în comun în Capitală, iar imaginile din videoclip par dintr-o realitate paralelă.

„Urcă-te-n autobuz/Pierde-te-n decor/Nu mai sta blocat la semafor", sunt unele dintre versurile ce ne-ar face să credem, dacă am locui în alt oraş, ca Bucureştiul are cel puţin benzi speciale pentru transportul în comun. Pe lângă asta, autobuzele au acelaşi regim când vine vorba de statul la semafor.

„Toţi pentru unul şi unul pentru toţi/Arată că ai suflet într-o lume de roboţi", suntem îndemnaţi la refren, ca şi cum cei care aleg maşina personală o fac intenţionat pentru a polua, şi nu pentru că timpii de aşteptare şi condiţiile transformă o călătorie într-un test de supravieţuire.

Imaginile din videoclip ne arata autobuze curate, aerisite, unde fiecare are locul sau, iar cei care aleg sa stea în picioare se ţin de bare curate şi mânere care nu sunt jerpelite şi soioase. Aceste autobuze magice circula pe străzi curate, fără gropi, cu foarte puţine maşini şi flancate de verdeaţă.

