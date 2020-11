Singurul specialist român în medicina de dezastru: „Am lucrat cu Arafat. Problema este că viziunile noastre diferă“

A fost un hobby. De meserie, eu sunt anestezist. Mi-am luat apoi a doua specializare, în medicina de urgenţă. Sunt crescut la Spitalul Militar, dar în timpul facultăţii am făcut multe gărzi la Spitalul de Urgenţă, iar cultura de medicină militară, de medicină de urgenţă şi de anestezie m-a îndreptat spre medicina de dezastru. Am înţeles ce înseamnă, citind literatură de specialitate şi participând la tot soiul de evenimente, precum teatrele de operaţiuni din Somalia sau cutremurul din Turcia, din ’99. La spitalul din Somalia am fost medic-şef la Reanimare, eram în subordinea comandantului.