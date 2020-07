Senatul a adoptat, decizional, proiectul de lege privind carantina şi izolarea

Raportul de admitere cu amendamente al Comisiei juridice a fost adoptat de plenul Senatului cu 115 voturi „pentru”, opt „împotrivă” şi trei abtţneri.

Printre cei care au votat „împotrivă” s-au numărat Titus Corlăţean, Adrian Ţuţuianu, Eugen Teodorovici şi Călin Popescu Tăriceanu.

Senatul a mai votat şi prelungirea sesiunii extraordinare în perioada 16-31 iulie. Au fost 122 de voturi „pentru”, trei voturi „împotrivă” şi o abţinere.

Anterior votului în plen, preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat că, joi seară, a fost finalizat raportul Comisiei juridice asupra legii cunoscută drept legea carantinei. ”Faţă de forma proiectului trimisă în Parlament, proiectul a suferit schimbări în proporţie de 90%. Guvernul a trimis un proiect extrem de şubred. Am reparat în Comisia juridică acele nedreptăţi, oferind în acelaşi timp autorităţilor pârghiile pentru a fi eficienţi împotriva epidemiei”, a susţinut el.

El a explicat că au fost definite foarte clar noţiuni referitoare la ce înseamnă simptomatologia unei boli.

„De asemenea, riscurile legate de carantină, statul nu poate impune oricând şi oricum carantina unei persoane. O persoană nu poate fi izolată în spital, doar pentru simple suspiciuni. Tratamentul se administrează întotdeauna cu acordul pacientului. În cazul unei infectării a părinţilor unor minori, statul nu poate lua copilul în îngrijire fără acordul părinţilor”, a afirmat Cazanciuc.

Potrivit acestuia, nicio persoană în cazul căreia s-a stabilit că prezintă un risc de transmitere comunitară sau unui agent patogen „nu poate umbla nestingherită pe stradă”.

Referitor la adoptarea proiectului de lege, premierul Ludovic Orban a spus că nu a înţeles „jocul” din Parlament privind iniţiativa care prevede carantinarea persoanelor diagnosticate cu COVID-19.

„Este evident că era o urgenţă în adoptarea legii. Noi suntem în imposibilitatea de a putea apăra sănătatea oamenilor, de a-i feri pe cetăţeni sănătoşi de cei care sunt infectaţi sau care au intrat în contact cu cei infectaţi. De asemenea, am fost lipsiţi de un alt instrument şi anume acela de a putea deplasa cadre medicale în zonele în care e cel mai mare număr de infectări. (...) Avem nevoie de instrumentul detaşării (cadrelor medicale care tratează pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 – n.r.). În Legea 55 ne-au lipsit şi de acest instrument . Am ajuns în situaţia absolut anormală şi anume să deplasăm pacienţi bolnavi cu elicopterul, să-i ducem în spitale din alte judeţe fiindcă nu am avut personal medical în judeţele cu număr mare de cazuri”, a afirmat şeful Executivului.