Se întâmplă şi la noi... Un porumbel a fost salvat de pompierii din Slatina cu autospeciala de intervenţie la înălţime

"Operator 112 - Pompieri: Bună ziua, ce urgenţă aveţi ? Apelant: Buna ziuă, un porumbel este prins cu o aţă de acoperiş. Are ambele picioare legate şi sigur nu o să mai reziste prea mult timp. Operator: Vă rog să ne spuneţi unde se află clădirea. Apelant: Este vorba de clădirea în care îşi are sediul Direcţia Agricolă Olt, în Slatina, pe strada Arcului. Clădirea este destul de înaltă şi nu există nicio posibilitate de a-l elibera. Operator: Am notat toate detaliile şi în scurt timp o să ajungă la locul indicat un echipaj de salvatori", se arată în postarea menţionată.

În câteva minute, porumbelul era deja eliberat

Pompierii s-au deplasat cu autospeciala de intervenţie şi salvare de la înălţime şi după câteva minute au eliberat pasărea din aţa în care era prinsă de acoperişul unei clădiri cu patru etaje.

"Autospeciala pentru intervenţie şi salvare de la înălţime a început imediat deplasarea către locul evenimentului, iar în câteva minute porumbelul era deja eliberat şi coborât în siguranţă. Pompierii şi poliţiştii au îndepărtat toate bucăţile de aţă de pe ghearele micuţei păsări şi s-au asigurat că aceasta nu este rănită. Porumbelul a fost preluat de un cetăţean, care îl va îngriji până când o să-şi recapete forţele şi o să-l elibereze”, mai precizează sursa citată.