După ce Valeriu Nicolae a acuzat Salvaţii Copiii de blat cu primarul, acuzaţia decide să renunţe la colaborarea cu Primăria

„Salvaţi Copiii România este o organizaţie deschisă colaborării cu alte organizaţii neguvernamentale ori instituţii ale statutului cu condiţia că acţiunile propuse să respecte principiile transparenţei, responsabilitătii şi eficienţei în muncă destinată copiilor şi familiilor. De asemenea, nu putem acceptă parteneriate care se răsfrang negativ asupra muncii noastre. Acesta este motivul pentru care Salvaţi Copiii a transmis Grupului de Acţiune Locală al Sectorului 5, miercuri 9 octombrie 2019, decizia să fermă de retragere din această asociaţie. Facem astfel un apel către toţi cei dedicaţi cauzei copilului în România să nu cadă în capcane facile şi să nu compromită sectorul neguvernamental, şi aşa vulnerabilizat de decizii şi declaraţii politice care nu au nimic de-a face cu garantarea dreptului la educaţie pentru toţi copiii.

Salvaţi Copiii a acţionat întotdeauna pentru interesul superior al copilului, principiu care, în opinia noastră, trebuie să primeze în faţă orgoliilor adulţilor şi conflictelor lor personale ori de natură politică”, a scris Gabriela Alexandrescu pe Facebook.

”S-a folosit de o organizaţie GAL (n.red. - Grupul pentru Acţiune Locală) unde sunt şi câteva ONG-uri cunoscute. A preluat controlul, a numit ca directoare o trestie şi a hotărât că ne vor opri din a face voluntariat”, a explicat Nicolae modul în care a fost înlăturat de primarul Daniel Florea.

”Când am scris asta, mi-au sărit până şi organizaţiile pe care le consideram decente World Vision şi Salvaţi Copiii în cap. Că nu am dreptate, că nu asta se urmăreşte şi că o să facă şi o să dreagă şi că dacă se întâmplă aşa ceva ei se vor retrage. La fel au spus şi cei de la Fundaţia Estuar. Acum două zile a devenit clar că am avut dreptate. Nici până acum nu există o poziţie oficială a organizaţiilor în cauză. La mijloc, e drept, sunt 4.000.000 de euro. Primăria a dat deja 2.000.000 de lei GAL-ului printr-o decizie care e tipică mafioţilor din PSD. Am lucrat pentru World Vision în trecut – senzaţia de dezamăgire/greaţă pe care o am este greu de pus pe hârtie”, a mai scris cunoscutul activist.