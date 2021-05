S-a lansat un Call center pentru rudele pacienţilor din ATI de la Institutul „Marius Nasta”

Iniţiativa unităţii medicale are o importantă utilitate, întrucât accesul aparţinătorilor nu este permis în spital tocmai din cauza situaţiei pandemice, în vederea limitării răspândirii noului coronavirus.

„Consider extrem de importantă comunicarea pe care trebuie să o avem atât cu pacienţii, cât şi cu aparţinătorii acestora, mai ales atunci când starea de sănătate a celor internaţi în spital este extrem de gravă. Este absolut firesc să putem să oferim toate informaţiile în privinţa stării de sănătate a pacientului către persoana desemnată să ţină legătura cu spitalul. Din păcate, în anumite situaţii, dar şi în contextul actual, pandemic, în care volumul de muncă este foarte mare şi mulţi dintre noi, cei care facem parte din personalul medical, am ajuns aproape de epuizare, am observat o imposibilitate de a răspunde de fiecare dată prompt aparţinătorilor acestor pacienţi. Astfel, am decis să înfiinţăm această linie telefonică de tip call center, pentru a veni cât mai aproape de rudele celor internaţi la Institutul «Marius Nasta» în stare gravă, în ATI COVID-19, şi să le oferim toate detaliile despre pacienţi.” a declarat managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, şef lucr. dr. Beatrice Mahler, conform comunicatului de presă transmis de STS.

Rudele şi aparţinătorii pot apela numerele 031.9472 şi 031.433.5231 ori de câte ori au nevoie să afle informaţii despre starea de sănătate a celor dragi internaţi în secţia ATI COVID-19. Conform reglementărilor GDPR, dar şi pentru a respecta dorinţele pacienţilor, informaţiile vor fi transmise exclusiv persoanei desemnate în acest sens de către pacient la momentul internării şi aflată în fişa de observaţie a pacientului.

Call center-ul va funcţiona 7 zile din 7, în intervalul orar 08:00-13:00 şi 14:00-20:00 şi va fi deservit de o echipă de voluntari, studenţi ai Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.

Studenţii care deservesc call center-ul vor beneficia şi de suportul unui grup de psihologi pentru relaţionarea cu aparţinătorii, sprijinul acestora având scopul de a îmbunătăţi înţelegerea nevoilor celor care apelează call center-ul.

STS a furnizat soluţia de tip call-center pentru preluarea apelurilor, asigurând funcţionalitatea acestuia, în condiţii optime.

„Suportul tehnic furnizat de STS Institutului „Marius Nasta” face posibilă menţinerea legăturii între aceştia, serviciile de comunicaţii reprezentând, de fapt, servicii de solidaritate în beneficiul populaţiei”, a declarat directorul STS, Ionel Sorin Bălan.