Românii sunt pe primul loc în UE în ceea ce priveşte numărul de persoane plecate la muncă în străinătate. Care sunt cetăţenii aflaţi în coada clasamentului

În 2018, românii s-au aflat în topul clasamentului european al persoanelor care au vârsta de muncă şi lucrează în străinătate. Pe parcursul anului trecut, 21,4% dintre cei aflaţi în grupa de vârsta menţionată au părăsit România, mai mulţi decât cetăţenii din Croaţia (15,4%), Lituania (14,5%), Portugalia (13,6%), Bulgaria (13,3%) şi Letonia (11,8%), informează cursguvernare.ro.

Pentru referinţă, trebuie menţionat ca media asa-numiţilor „cetăţeni mobili” la nivelul întregii Uniuni Europene a fost anul trecut de 3,9% (adică de 5,5 ori mai mica decât în cazul României), în creştere de la nivelul de 2,7% consemnat in anul 2008.

Opt state membre s-au situat sub pragul de trei procente, iar cele mai mici valori s-au înregistrat în Germania (1%) şi Marea Britanie (1,1%).

Dacă se face trimitere la numărul de persoane care au vârsta de muncaşi sunt plecate din ţară, România apare din nou pe primul loc, cu 2,524 milioane, urmata la mare distanta de Polonia (1,666 milioane de persoane), Italia (1,133 milioane de persoane), Portugalia (824.000 de persoane) si Bulgaria (562.000 de persoane).

În context, reamintim ca, recent, Polonia a luat măsuri pentru scutirea de impozit a tinerilor de pana la 25 de ani pentru a facilita rămânerea lor în ţară.

Din păcate, ne situam pe primul loc in UE si in ceea ce priveşte trendul plecărilor din ţară, cu un spor pe parcursul ultimilor zece ani de 11,8 puncte procentuale (pp) . În urma noastră şi în condiţii comparabile (raportarea se face la populaţia tării), s-au situat lituanienii (+7,9 pp), letonii (7,7 pp) si bulgarii (7,7 pp).

La polul opus, ponderea cetăţenilor ciprioţi "mobili" in totalul populaţiei tarii s-a redus drastic in ultima decada, de la 8,6% in 2008 pana la doar 3,2% in 2018. Ceea ce a plasat micul stat mediteraneean pe locul doi in termeni absoluţi (de la 41.300 la 16.700 persoane plecate din tara) după Marea Britanie (unde scăderea a fost de la 456.300 persoane pana la 422.800 persoane).

