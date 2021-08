România vinde Irlandei 700.000 de doze de vaccin anti-COVID. Când vor fi livrate dozele

Vaccinurile Pfizer vor fi livrate în luna august, direct de la companie, sub forma unei redistribuiri a dozelor comandate iniţial de România.

„Am încheiat un acord prin care ne-am asigurat 700.000 de doze suplimentare de vaccin anti-Covid din România. Sunt veşti extraordinare, iar acest lucru reprezintă un implus binevenit pentru campania noastră, care se bucură de un sprijin imens din partea populaţiei irlandeze”, a scris Micheál Martin, premierul Irlandei, pe contul său de Twitter.

We’ve completed a deal to secure an additional 700,000 #CovidVaccines from Romania/EU.



Fantastic news and a welcome boost to our rollout, which continues to experience huge support and uptake from the Irish public.