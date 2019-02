România, pe primul loc în UE la starea de sănătate a copiilor

Potrivit Agerpres, România a fost în 2017 pe primul loc în UE când vine vorba de sănătatea copiilor sub 16 ani, 99,4% dintre aceştia având o stare de sănătate bună sau foarte bună, cel mai ridicat procent din UE. Doar 0,4% aveau o stare de sănătate proastă, în timp ce restul de 0,2% aveau o stare de sănătate rezonabilă.

Pe categorii de vârstă, în 2017, în Uniunea Europeană, procentul copiilor cu vârsta sub cinci ani care prezentau o stare de sănătate bună sau foarte bună varia între 92,4% în Estonia şi peste 99% în Bulgaria, Malta, România şi Italia.

În cazul copiilor cu vârsta între cinci şi nouă ani, proporţia celor care prezentau o stare de sănătate bună sau foarte bună era cea mai mică în Portugalia (89,3%) şi cea mai mare în România (99,8%). Pentru copiii cu vârsta între 10 şi 15 ani, procentul celor cu o stare de sănătate bună sau foarte bună varia între 90% în Letonia şi peste 98% în România.

În aproape toate statele membre UE, sub 1% dintre copiii cu vârsta sub cinci ani se confruntau cu limitări ale activităţii din cauza problemelor de sănătate. Excepţii se înregistrau în Marea Britanie, unde 1,1% dintre copiii cu vârsta sub cinci ani se confruntau cu limitări ale activităţii din cauza problemelor de sănătate, Belgia (1,4%), Finlanda (1,5%) şi Austria (1,6%).

Aceste date se bazează pe rezultatele sondajelor din statisticile UE referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC).

