România contrastelor: spitale pline de bolnavi cu COVID-19, turişti nepăsători pe litoral

Pandemia de COVID-19 a luat amploare la nivel global, numărul statelor care au raportat creşteri semnificative în ultimele două săptămâni fiind dublu faţă de cel al ţărilor care au înregistrat scăderi ale cazurilor. Concret, cazurile noi de COVID-19 se află pe un trend ascendent în 70 de state, iar România se înscrie şi ea pe această listă, alături de Statele Unite, Brazilia, India, Australia, Spania, Japonia, Belgia şi Israel, potrivit bazei de date a „New York Times”.

La polul opus, în aproape 30 de state trendul de noi infectări este pe o pantă descendentă, printre aceste ţări numărându-se China, Arabia Saudită, Egiptul, Suedia şi Portugalia. Practic, ţările precum România, care au relaxat măsurile pe parcursul ultimelor luni, se confruntă cu un al doilea val de infectări, de data aceasta mai grav decât primul.

Statele Unite rămân pe primul loc în topul celor mai afectate ţări de pandemie, având peste 4 milioane de cazuri confirmate şi 150.000 de decese. Brazilia şi India au depăşit şi ele borna de un milion de cazuri. La nivel global au fost înregistrate, până în prezent, peste 16 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus şi aproape 650.000 de decese.

Ţara noastră a intrat în a opta săptămână la rând în care numărul de noi îmbolnăviri creşte. În ultimele şase zile am raportat peste 1.000 de noi infectări cu COVID-19, numărul pacienţilor în stare gravă fiind de asemenea în continuă creştere. Secţiile de terapie intensivă sunt aproape să atingă capacitatea maximă.

1.104 noi cazuri de infectare în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunţat, ieri, alte 1.104 cazuri de infectare cu noul coronavirus, confirmate în ultimele 24 de ore, rezultate din 7.633 de teste. Bilanţul total al infectărilor este de 45.902 de cazuri. În ultimele 24 de ore, 19 persoane au murit, numărul total al deceselor ajungând astfel la 2.206.

În spitalele COVID, numărul total de persoane internate este de 6.876. Dintre acestea, la ATI sunt internaţi 353 de pacienţi. Duminică, 351 de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus erau internaţi în secţiile de Terapie Intensivă (ATI) din toată ţara, spre deosebire de începutul lunii, când numărul acestora era de 222. În anumite judeţe, spitalele abia mai fac faţă afluxului de pacienţi, iar în unele zone nu mai sunt locuri deloc la ATI.

Bucureştiul a trecut, din nou, pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus în 24 de ore. Mai exact, în Bucureşti au fost înregistrate 167 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, în acest moment totalul cazurilor ridicându-se la 5.328.



Tot mai multe spitale rămân fără locuri la ATI

Spitalele COVID din Bucureşti nu mai au locuri la ATI de săptămâna trecută, de când Capitala a ajuns în topul zonelor cu cele mai multe infectări. Primele unităţi medicale care s-au umplut au fost Institutele „Masius Nasta”, „Victor Babeş” şi „Ana Aslan”.

În aceeaşi situaţie sunt mai multe spitale din întreaga ţară. De exemplu, Secţia de Boli Infecţioase Rădăuţi, judeţul Suceava, nu mai avea, duminică, la ora 21.00, niciun pat liber pentru pacienţii cu COVID-19, astfel că trei persoane nu aveau unde să fie internate. Ieri, la Buzău, prefectul Leonard Dimian a anunţat că spitalele din judeţ sunt pline şi nu se mai pot face internări pentru COVID-19.

Judeţul Dâmboviţa se află pe locul II, cu 131 de noi cazuri (total 1631), Argeş pe III, cu 129 de cazuri noi în ultimele 24 de ore (2814 în total), iar Prahova a coborât pe locul IV, cu 120 de cazuri în ultima zi (total 1631).

Judeţul Braşov a depăşit şi el 100 de infectări noi în 24 de ore. Mai exact, de sâmbătă până duminică, aici au fost descoperite 108 cazuri noi de infectări, numărul total ajungând la 2811.

„Relaxare” totală pe litoral

În contrast cu numărul mare de noi infectări în întreaga ţară şi cu eforturile autorităţilor de a le gestiona, pe litoral românii par că au uitat de existenţa noului coronavirus şi de pandemie. Turiştii se îngrămădesc la plajă, nu poartă măşti de protecţie, iar de distanţare socială nici nu poate fi vorba. Când se întorc acasă, mulţi poartă cu ei şi noul coronavirus. Tocmai situaţia de pe litoral a dus la instituirea primelor carantine zonale din România, după „relaxarea” din 15 mai. Oraşul Făget din judeţul Timiş, localitatea Gornet din judeţul Prahova şi localitatea Cartojani din judeţul Giurgiu au intrat în carantină după ce o parte dintre localnici au luat virusul din staţiunile de pe litoral.

Ce măsuri pregăteşte Guvernul

Premierul Ludovic Orban a declarat, ieri, că există mai multe măsuri în analiză, indicând, printre altele, obligativitatea purtării măştii şi în spaţii foarte aglomerate aflate în aer liber, cu referire directă la situaţia de pe litoral.

„Există mai multe măsuri în analiză, limitarea programului pentru terase, cluburi, respectarea regulilor de distanţare. Este foarte greu de identificat dacă un grup de persoane reprezintă o familie sau nu şi atunci am putea impune respectarea regulilor de distanţare pentru toţi cei care sunt pe plajă. De asemenea, am avut discuţii cu mai mulţi prefecţi, mai mulţi reprezentanţi din comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, care ne-au spus că sunt locuri chiar şi în aer liber - de exemplu, o piaţă sau o faleză - unde, din cauza aglomeraţiei, există risc de răspândire şi discutăm şi posibilitatea de a impune obligativitatea purtării măştii în astfel de spaţii foarte aglomerate. Este în analiză, nu am luat încă nicio decizie, dar încercăm să luăm măsuri punctuale care să reducă riscul de răspândire în posibile zone cu risc mare de răspândire”, a spus premierul.

Ludovic Orban a arătat că săptămânal are loc o întâlnire cu miniştrii şi cu reprezentanţii instituţiilor de control în care se analizează raportul fiecărei entităţi şi se stabileşte planul de măsuri pe săptămâna următoare.

Dirijorul Camil Marinescu a murit din cauza COVID-19

Camil Marinescu, dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a decedat , luni, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Artistul a fost dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu” în perioada 2012-2019. Anunţul a fost făcut de fratele său, Ciprian Marinescu: „Din păcate, după o luptă de trei săptămâni cu virusul SARS-CoV-2, iubitul meu frate ne-a părăsit astăzi la ora 6 a.m. Îmi cer scuze, dar nu pot să-mi exprim durerea sau să comunic, dacă nu răspund la mesaje, vă rog frumos să mă scuzaţi. Dumnezeu să-l odihnească în Pace!”.

Camil Marinescu a fost dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu” în perioada 2012-2019, arată reprezntanţii Filarmoinicii. „A studiat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, la clasa de fagot. La dirijat a fost discipol al maeştrilor Constantin Bugeanu, Cristian Mandeal, Mihai Brediceanu şi Pierre Dervaux. A predat fagotul la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi, timp de 10 ani, a deţinut postul de dirijor rezident la Opera Naţională din Bucureşti”, se arată în comunicatul Filarmonicii. Din 2003, pentru trei stagiuni, a fost dirijor permanent invitat al Berliner Sinfonie Orchester, Germania.