România se apără de coronavirus cu flerul vameşilor şi buna-credinţă a celor care completează declaraţii în avion

Explozia bruscă a coronavirusului în Lombardia şi Veneto , zone intens populate de românii stabiliţi Italia, a adus în stare de alertă maximă Ministerul Sănătăţii (MS), care încearcă să ia o serie de „măsuri suplimentare pentru limitarea şi prevenirea posibilelor îmbolnăviri respectivul virus”.

Concret, toţi românii care vin în ţară din cele două regiuni din Italia vor fi plasaţi automat în carantină timp de 14 zile în România, indiferent dacă prezintă sau nu simptome, a comunicat instituţia. „România ar putea fi mai expusă la apariţia de cazuri de infecţie cu noul coronavirus pe teritoriul naţional din cauza dinamicii călătoriilor cetăţenilor români pe rutele terestre şi aeriene dintre cele două ţări (România şi Italia - n.red.) ”, îşi motivează Ministerul Sănătăţii măsurile luate.

Cotroale mai drastice la frontiere

Responsabilii din Sănătate au cerut suplimentarea măsurilor de control şi prevenire a infecţiei cu noul coronavirus la punctele de frontiera terestre, maritime, fluviale şi aeriene. În plus, autorităţile sanitare vor asigura „personalul medical necesar în punctele de trecere a frontierei, cu specialişti din cadrul direcţiilor de sănătate publică, inclusiv prin detaşare din alte judeţe şi unităţi sanitare”.

Secretarul de stat Nelu Tătaru spune că nimeni nu poate „fenta” carantina, dacă se întoarce din zonele afectate de coronavirus. Personalul de la graniţele României a fost suplimentat, iar autorităţile au liste, de la consulatele româneşti din Italia, cu românii stabiliţi în această ţară, mai spune secretarul de stat Nelu Tătaru, care dă asigurări că nimeni nu se poate întoarce din zonele afectate de coronavirus în Italia fără să ajungă în carantină.

Buna credinţă şi flerul poliţistului de frontieră

Totuşi, unele surse din Ministerul Afacerilor Interne susţin că misiunea de depistare a românilor care se întorc în ţară venind dinspre zonele afectate este una destul de dificil de realizat. „Pentru cei care sosesc cu avionul problema este destul de clară având în vedere locul din care se face îmbarcarea. Totuşi, pentru o mai mare acurateţe cei care vin cu avionul vor fi obligaţi să declare, pe proprie răspundere, din ce zonă sosesc.

Problema apare, însă, la cei care vin în România pe care terestră, cu maşina personală sau cu autocarele. În principal se merge pe buna credinţă a cetăţenilor, care vor fi întrebaţi de poliţişti din ce zonă vin. Apoi, va mai intra în joc flerul poliţistului de frontieră care îşi va putea da seama dacă un călător minte atunci când este întrebat din ce zonă a Italiei vine”, au precizat sursele „Adevarul”.

Nu este panică printre români

Măsura luată de Ministerul Sănătăţii vine în contextul în care autorităţile au informaţii că o parte dintre românii din Italia se întorc în aceste zile în România, cu autoturismele personale, cu autocare sau cu avionul, de teama valului de îmbolnăviri de coronavirus din Europa, dar acest fenoment este negat de reprezentanţii diasporei din Italia. Emilia Stoica, preşedintele Ligii românilor din Italia, spune că nu a auzit nici măcar un român care ar avea această intenţie.

„Sunt informaţii total false. Viaţa îşi vede cursul normal. Singura diferenţă este că şi noi românii punem în practică reguli de igienă mai stricte, aşa cum ne-au sfătuit autorităţile sanitare italiene. Am vorbit cu cei din comunitatea de aici (Milano, zonă afectată de coronavirus-n.red.) chiar azi (ieri-n.red.) şi nimeni nu are de gând să plece. Am citit şi eu ce spun cei de la Ministerul Sănătăţii din Bucureşti, dar sunt date total eronate care nu fac altceva decât să bage panica în oameni”, a precizat pentru „Adevarul” preşedintele Ligii românilor din Italia.

Se pot înfiinţa zeci de centre de carantină

Secretarul de stat Raed Arafat ne-a declarat că, dacă situaţia o cere, autorităţile sanitare sunt gata să deschidă mai multe centre de carantină pentru persoanele suspectate că au contactat coronavirusul. „Noi spererăm să nu fie nevoie, dar avem capacitatea de a înfiinţa noi astfel de centre. Fiecare judeţ şi-a desemnat un centru pentru carantină, mai ales judeţele care au graniţe”, a precizat Raed Arafat.

În prezent există un centru de carantină la Bucureşti în care pot fi găzduiţi 100 de suspecţi şi în care sunt internaţi, în prezent, cei şase români care au fost pe nava Diamond Princess şi care au ajuns în ţară în cursul zilei de sâmbătă cu un avion militar.Tot aici şi-au făcut carantina şi cei doi români care au ajuns în România după ce au fost în epicentrul epidemiei de coronavirus, Wuhan.

Noi spererăm să nu fie nevoie, dar avem capacitatea de a înfiinţa noi astfel de centre Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă

Sfaturi pentru cei care au sosit recent din Italia

Autorităţile sanitare îi sfătuiesc pe care au sosit în ţară, în ultimele două săptămâni, din zonele afectate din Italia să se autoizoleze, să contacteze imediat autorităţile sanitare sau să apeleze numărul de urgenţă 112. Deplasarea voluntară la medic pentru un control nu este recomandată pentru că în cazul unei eventuale îmbolnăviri virusul se va răspândi cu uşurinţă în camerele de gardă ale spitalelor.

