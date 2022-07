Rezultatele LOTO 6 din 49, Joker, Noroc de joi, 21 iulie 2022. Care sunt numerele câştigătoare

Numerele extrase joi, 21 iulie 2022, sunt:

Loto 6 din 49: 10, 24, 6, 3, 8, 14

Loto 5 din 40: 37, 11, 10, 32, 35, 12

Joker: 37, 11, 39, 38, 22 (+4)

Noroc Plus: 7, 0, 8, 1, 7, 5

SuperNoroc: 5, 6, 0, 6, 5, 8

Noroc: 6, 1, 1, 2, 7, 2, 1

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,14 milioane de lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,59 milioane de lei (peste 929.800 de euro), la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 136.000 de lei (peste 27.500 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 77.200 de lei (peste 15.600 de euro).

La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 137.300 de lei (peste 27.700 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria a II-a un report in valoare de peste 82.800 de lei (peste 16.700 de euro).