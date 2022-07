Rezultatele LOTO 6 din 49, Joker, Noroc de duminică, 24 iulie 2022. Care sunt numerele câştigătoare

Numerele extrase duminică, 24 iulie 2022, sunt:

Loto 6/49: 39, 35, 38, 10, 4, 43

Noroc: 6 4 8 4 6 6 8

Joker: 22, 5, 13, 23, 20 + 19

Noroc Plus: 5 6 3 9 5 7

Loto 5/40: 18, 29, 26, 38, 11, 32

Super Noroc: 9 2 4 8 8 2

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,38 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de 4,9 milioane de lei (960.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 4,75 milioane de lei (circa 960.000 de euro), la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 169.000 de lei (aproximativ 34.400 de euro).

La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 161.800 de lei (aproximativ 33.800 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria a II-a un report in valoare de aproximativ 130.000 de lei (peste 26.200 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat de aproximativ 3.300 de lei.