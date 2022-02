Rezultatele LOTO 6 din 49, Joker, Noroc de duminică, 20 februarie 2022. Care sunt numerele câştigătoare

Numerele extrase duminiă, 20 februarie:

Joker 32, 29, 20, 21, 22, +12

32, 29, 20, 21, 22, +12 Loto 6 din 49: 46, 20, 37, 25, 32, 8

46, 20, 37, 25, 32, 8 Loto 5 din 40: 2, 19, 28, 12, 5, 34

2, 19, 28, 12, 5, 34 Noroc : 0 0 6 9 6 9 7

: 0 0 6 9 6 9 7 Super Noroc: 3 6 4 5 4 4

3 6 4 5 4 4 Noroc Plus: 6 6 2 3 1 5

Duminica, 20 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 17 februarie, Loteria Romana a acordat 23.621 de castiguri in valoare totala de peste 1,44 milioane lei.



La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 9 milioane lei (peste 1,83 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,65 milioane lei (peste 739.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 32,59 milioane lei (peste 6,59 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 97.000 de lei (peste 19.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 170.600 de lei (peste 34.500 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 181.600 de lei (peste 36.700 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 48.000 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 20.000 de lei.