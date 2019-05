Rezultate la tragerile Loto 6/49 de duminică, 12 mai. Care sunt numerele extrase

12/ 7 4 42 27 19

Loto 5 din 40

19 39 11 4 21 18



Noroc

8 5 1 3 3 3 4



Super Noroc

5 2 5 1 7 0



Noroc Plus



4 9 0 8 3 0



La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,71 milioane lei (peste 4,56 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,72 milioane lei (peste 572.000 euro).





La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9 milioane lei (peste 1,9 milioane euro). La Noroc Plus, este in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 83.600 lei (peste 17.500 euro).





La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 97.600 lei (peste 20.500 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 314.000 lei (aproximativ 66.000 euro).





La extragerea Joker de joi, 9 mai 2019, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 428.681,02 lei. Biletul a fost jucat la agentia 05-007 din Oradea, judetul Bihor si a fost completat cu 2 variante simple la Joker.







Tot joi, 9 mai 2019, la extragerea Loto 5/40, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 48.804,00 lei. Biletul a fost jucat la agentia 25-011 din Orsova, judetul Mehedinti si a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40.