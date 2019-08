Rezultate Loto 6/49 de duminică, 11 august. Care sunt numerele câştigătoare

Pentru aceste trageri, Loteria Romana a suplimentat fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Rezultate Loto: Numerele extrase duminică, 11 august 2019:



Noroc Plus: 380996

La tragerile loto de joi, 8 august, s-au inregistrat 12.333 de castiguri, in valoare totala de 698.282,01 lei.





La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,6 milioane lei (peste 550.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,76 milioane lei (peste 583.000).





La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,67 milioane lei (peste 2,89 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 807.000 lei (peste 170.000 euro).





La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 690.000 lei (peste 146.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 25.000 lei.