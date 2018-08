Rezultate Loto 6 din 49 de duminică, 26 august 2018. Care sunt numerele câştigătoare

Numerele câştigătoare de duminică, 26 august, 2018:



Loto 6/49 19 43 26 27 14 38



Joker 12 28 17 45 42 + 17



Loto 5 din 40 1 10 12 13 35 36



Noroc 1 4 4 7 1 8 8



Super Noroc 6 4 1 6 5 0



Noroc Plus 0 5 1 5 6 4

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 3,38 milioane de lei (peste 727.600 de euro).



La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 752.000 de lei (peste 161.700 de euro).



La Joker, la categoria I reportul este de peste 1,8 milioane de lei (peste 387.700 de euro), iar categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 918.000 de lei (peste 197.000 de euro).



La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 157.600 de lei (aproximativ 34.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 92.000 de lei (aproximativ 20.000 de euro).