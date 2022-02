Restricţiile nu vor fi relaxate până când gradul de ocupare al secţiilor ATI nu va începe să scadă în mod susţinut, anunţă ministrul Sănătăţii

Potrivit lui statele europene care au renunţat la cea mai mare parte dintre restricţii „au puţine persoane internate în secţiile de terapie intensivă”.





„În ţările europene în care s-a decis renunţarea la cea mai mare parte dintre restricţii au puţine persoane internate în secţiile de terapie intensivă. Sunt ţări care au un grad de acoperire vaccinală mai mare, lucru care este important atunci când se ia această decizie, de ridicare a restricţiilor, este legat de capacitatea sistemului de sănătate de a prelua pacienţii şi într-adevăr infecţiile să nu mai reprezinte un tip de patologie ameninţătoare cu să reprezinte o infecţie banală. Cu cât gradul de vaccinare a fost mai mare, manifestările au fost mai reduse şi într-adevăr sunt câteva stare din Uniunea Europeană care au ridicat cea mai mare parte a restricţiilor şi la care datorită acoperirii vaccinale, datorită modului în care funcţionează sistemul de sănătate, s-a ajuns la o situaţie care permite acest lucru şi ne pregătim categoric şi noi pentru aşa ceva dar cu precauţie cât să nu producem un număr mai mare de decese sau să supraaglomerăm spitalele din România”, a afirmat el.





Alexandru Rafila a afirmat totodată că evoluţia numărului de persoane care sunt în ATI are o creştere uşoară, motiv pentru care încă nu pot fi impuse măsurile de relaxare a restricţiilor.





„Avem peste 2,5 milioane de cazuri înregistrate, cu 17,6% în Bucureşti. Se păstrează aceiaşi ordine şi în cazul deceselor, cu precizarea că decesele din Bucureşti reprezintă doar 8,6%, mult, mult mai puţine. Media numărului de cazuri în ultimele 7 zile este în scădere accentuată. Acest lucru s-a corelat şi cu scăderea pozitivităţii în cazul testării, am avut o medie în jur de 39%, acum suntem sub 25%, în ceea ce priveşte proporţia de teste pozitive din totalul celor care au fost efectuate. Evoluţia numărului de decese are şi ea un trend descendent în acest moment, după ce zilele trecute au fost câteva croşete cu peste 100 de cazuri sau chiar aproape 200 de cazuri într-una din zile, azi am avut 64 de cazuri. Iar evoluţia numărului de persoane care sunt în ATI are o stabilizare a acestui număr, o creştere uşoară şi de asta vă spuneam că nu putem să aplicăm nici un fel de relaxare în acest moment decât când acest indicator al gradului de ocupare al secţiilor ATI începe să scadă în mod susţinut” , explicat ministrul Sănătăţii.





Potrivit lui, autorităţile urmează să stabilească parametrii după care s-ar putea decide reluarea diferitelor tipuri de activităţi sau renunţarea la unele dintre restricţii, în funcţie de evoluţiile indicatorului menţionat anterior.





„Rămâne să discutăm cu colegii de la Institutul de Sănătate Publică, cu alţi specialişti, încât să putem să definim exact parametrii după care să putem să luăm decizii în consecinţă în ceea ce priveşte reluarea diferitelor tipuri de activităţi sau renunţarea la unele dintre restricţii în funcţie de acest indicator”, a mai spus ministrul Sănătăţii.



„Până în data de 13 februarie cifrele ne arată că am intrat pe un trend descendent. Acest trend descendent a numărului de cazuri semnalate trebuie să se cupleze cu alţi doi indicatori ca să putem să discutăm într-adevăr despre ridicarea restricţiilor şi chiar despre o eventuală renunţare la starea de alertă, la un anumit moment. În primul rând e vorba despre scăderea numărului de persoane care sunt internate, dar mai ales despre scăderea numărului de pacienţi internaţi în secţiile de terapie intensivă. . a afirmat Alexandru Rafila.