REPORTAJ Ziua de Curăţenie Naţională. Cristina Neagu: „Sper ca oamenii care vor privi imaginile să arunce lucrurile la coşul de gunoi şi nu pe stradă“

E o dimineaţă de toamnă neobişnuit de călduroasă în Bucureşti. În parcarea de la Selgros Berceni, se împart saci şi mănuşi câtorva sute de oameni veniţi să participe, sâmbătă, 15 septembrie, la Ziua de Curăţenie Naţională. E a şasea oară, din 2010, când organizaţia „Letʼs do it, Romania“ lansează invitaţia românilor de a strânge deşeuri, într-o singură zi, în toată ţara. Până la 10.00 dimineaţa, trecuseră vreo 300 de oameni pe la punctul de înregistrare de la Selgros, motivaţi doar de gândul de a lăsa lună zonele murdare de pe Harta Deşeurilor.

Pe site-ul letsdoitromania.ro, erau înscrişi, cu o zi în urmă, peste 300.000 de voluntari, însă planul organizatorilor era ca numărul participanţilor să ajungă la un milion în ziua Z. Cu doar o zi în urmă, evenimentele recente referitoare la extinderea pestei porcine au complicat lucrurile: ca urmare a confirmării focarelor de pestă porcină din partea prefecturilor din trei judeţe din România, echipa a fost nevoită să ia anumite măsuri de protecţie şi să anuleţe acţiunea de curăţenie în Ialomiţa şi în mai multe localităţi din judeţele Călăraşi şi Ilfov. Chiar şi aşa, organizatorii erau încrezători în volumul mare de participanţi.Tot cu o zi în urmă, şi-au anunţat prezenţa, de pildă, ca voluntari la strângerea de deşeuri, peste 2.100 de militari şi personal civil din structurile Ministerului Apărării Naţionale (MApN), potrivit unui comunicat transmis de MApN. Şi ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, şi-a anunţat prezenţa la eveniment, pozându-se în comuna Iordăcheanu (judeţul Prahova) de lideri ALDE, transformând momentul dedicat curăţeniei naţionale într-unul pentru a câştiga capital politic.

50 de oameni au curăţat marginea satului Dumitrana

La ultima strigare, pornesc, din parcarea supermarketului din sudul Bucureştiului, ultimii 30 de voluntari către destinaţia Dumitrana, un sat lângă oraşul Măgurele, din judeţul Ilfov. E un grup pestriţ în autobuzul care-i transportă pe voluntari către zona care trebuie curăţată: printre ei, un cuplu indian, patru liceeni care admiră desenele alb-negru făcute pe un caiet de una dintre fetele din grup, o femeie care-şi ocupă timpul de 40 de minute, cât durează traseul, citind „Bunica mi-a zis să-ţi spun că-i pare rău“, de Fredrik Backman, şi, în fine, se aud voluntarii agitaţi care vorbesc neîntrerupt la telefon cu alţi voluntari împrăştiaţi pe teren: „Cum e?“ Mai aveţi nevoie de saci?“ „Gata, începem şi noi curăţenia noastră!“.

În satul Dumitrana, pe strada Drumul Duzilor, un banner mare al Primăriei Municipiului Măgurele, străjuieşte calea: „Aruncarea gunoiului sau a deşeurilor este strict interzisă. Orice abatere se va sancţiona cu amendă conform legii mediului“. Râsete amare şi zgomotoase răsună în autobuz. Două străzi mai departe, marginea satului e marcată de un drum năpădit cu gunoaie. Semn că echipa a ajuns unde trebuia. Sunt mormane de pungi de plastic, pline cu cutii de conserve, ambalaje de tot felul, de la ciocolată la pastă de dinţi, draperii şi haine aruncate printre flori de câmp, jante de maşini printre care au crescut ciulinii. Nimeni nu pare descumpănit de privelişte, deşi pentru cei mai mulţi, e prima dată când participă la o astfel de acţiune. De mirat – tot se miră. „De ce ai arunca un amărât de ambalaj de la o bomboană pe jos? De ce?“, se întreabă o tânără voluntară care-şi aruncă privirea prin mormane. Sunt cam 50 de oameni – elevi, părinţi cu copii mici, străini, corporatişti, – adunaţi pe câmpul ăsta, care n-au timp de pierdut. Îşi pun mânuşile şi încep să strângă. Uneori râd de mărunţişurile pe care le găsesc printre gunoaiele aruncate de oameni, colaci de salvare, chitanţe, ambalaje vechi din 1999! Oftează la cât de multe pungi de plastic sunt aruncate aiurea. În pauze, se pozează cu primii sacii strânşi. După prima oră, echipa numără peste 20 de saci plini cu gunoaie.

Reporterii „Adevărul“ au stat de vorbă cu câţiva dintre voluntarii participanţi - o parte dintre ei străini stabiliţi în România - despre realitatea găsită pe teren, de ce au ales să se implice, deşi nu obişnuiesc să arunce pe jos, dar şi cum văd, pe viitor, o soluţie pentru gestiunea deşeurilor în România. Iată câteva dintre impresiile lor:



Voluntari la Ziua de Curăţenie Naţională Foto Anca Vancu

Heidi (din Norvegia) şi Emmanuel (din Franţa) , un cuplu stabilit în România de un an, a venit la Ziua de Curăţenie Naţională împreună cu cei trei copii ai lor. „Copiii sunt foarte implicaţi în astfel de acţiuni de curăţenie, pentru că au mai mers şi în Norvegia. E ceva obişnuit pentru ei să participe la acţiuni de voluntariat. Puterea exemplului îi va influenţa pe viitor. Cred că şi în România se dezvoltă tot mai mult partea de activism şi voluntariat, în special în ceea ce priveşte tinerii. Zilele trecute, eram în faţa clădirii de birouri în care lucrez şi am văzut cum cineva şi-a aruncat pe jos mucul de ţigară şi altcineva a venit, l-a luat de jos şi l-a aruncat la coş. E un exmplu pozitiv că lucrurile merg într-o direcţie bună. Şi iată azi cât de mulţi tineri participă la curăţenie“, a spus Emmanuel pentru „Adevărul“.



Astăzi,15 septembrie, 150 de ţări din întreaga lume s-au reunit într-una dintre cele mai ambiţioase mişcari civice la nivel internaţional , World Cleanup Day. „Pe 15 septembrie 2018, milioane de voluntari din întreaga lume vor spune „Let’s Do It!» în lupta împotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu - deşeurile. World Cleanup Day va începe pe 15 septembrie, la ora 10.00, în Noua Zeelandă. Valul de acţiuni de curăţenie va urma soarele prin 24 de fusuri orare şi se va încheia 36 de ore mai târziu în Hawaii. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populaţia Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament“, se arată într-un comunicat transmis de „Let’s Do It, România!“ în această dimineaţă.

Handbalista Cristina Neagu a ieşit la curăţenie: „Nu e foarte greu să arunci lucrurile la coşul de gunoi şi nu pe stradă“

Mai multe personalităţi au susţinut şi au participat la mişcarea „Let’s do it, Romania“ . Vedete TV, actori, muzicieni (Loredana, Smiley, actriţa Ana Ularu, trupa Holograf, Cornel Ilie, Zoli Toth etc.) şi sportivi români i-au îndemnat pe români să iasă la curăţenie pe 15 septembrie. Printre aceştia, directorul general al CSM Bucureşti, Gabriela Szabo, antrenorul echipei feminine de handbal, Magnus Johansson, handbalista Cristina Neagu (foto) şi alţi sportivi ai clubului din Capitală au strâns gunoaiele din Delta Văcăreşti.

„Toţi oamenii ar trebui să cureţe planeta, ar trebui să avem grijă de România. Trebuie să fim un exemplu şi pentru cei care nu fac astfel de lucruri, pentru a face schimbări în bine în ţara noastră. Mă bucur că pot să fac acest lucru pentru ţara pe care o iubesc. Nu doar azi trebuie să facem curăţenie, trebuie să fim atenţi în permanenţă, nu este foarte greu să arunci lucrurile la coşul de gunoi şi nu pe stradă. Sper din tot sufletul ca oamenii care vor privi imaginile să încerce să facă acest lucru“, a declarat Cristina Neagu, potrivit news.ro.

Preşedintele Klaus Iohannis a colectat gunoaie la Cernica

Şi preşedintele Klaus Iohannis a participat, marţi, la o acţiune-pilot de curăţenie naţională, în cadrul campaniei „Let`s Do It România“, care s-a desfăşurat în Pădurea Cernica.

„Avem o ţară extraordinar de frumoasă. Din păcate, mulţi consideră că natura este un fel de groapă de gunoi. Noi, ceilalţi, care înţelegem că natura trebuie păstrată, îngrijită, venim şi strângem gunoaiele. Este important să înţelegem că natura trebuie păstrată, mediul trebuie păstrat curat. Şi până când înţeleg toţi să nu mai aruncăm tot felul de gunoaie e bine să dăm astfel de exemple“, a declarat şeful statului după ce a adunat deşeuri cu organizatorii şi voluntarii la Pădurea Cernica.

„Let’s Do It, Romania!“, scurt istoric

Din 2010 şi până în prezent, „Let’s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acţiuni de curăţenie naţională şi peste 50.000 de elevi şi părinţi în proiecte de educaţie ecologică.

Mişcarea „Let’s Do It, World!“, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naştere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curăţenie Naţională şi a reuşit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din reţeaua internaţională „Let’s Do It World!“ încă de la început, fiind a patra ţară care a organizat o acţiune naţională de curăţenie.