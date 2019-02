La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,78 milioane lei (peste 2,47 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,07 milioane lei (peste 436.600 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6 milioane lei (peste 1,26 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 324.500 lei (peste 68.200 euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 121.000 lei (peste 25.500 euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat depaseste valoarea de 292.800 lei (peste 61.500 euro).

